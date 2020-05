Ministro aclara que las oficinas de Recaudaciones atenderán ya que municipios necesitan recursos propios

La Paz.- El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, informó que desde este lunes se reactiva la atención de algunos sectores del país, principalmente el de Recaudaciones municipales, esto debido a que cada departamento necesita sus recaudaciones propias por lo que era necesario retomar estas actividades.

La autoridad afirmó que pese a que muchas empresas no están trabajando, el tema de los salarios se mantuvo, por lo que no se podría hablar de que no se cuenta con el dinero para el pago de inmuebles y/o vehículos, Mercado informó además, que cada municipio verá si otorga o no flexibilización para el pago a ciertos ciudadanos.

Fuente: https://www.unitel.tv