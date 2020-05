Ministro de Gobierno insta a Andrónico Rodríguez a cuidar la vida de su gente

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, instó el viernes al dirigente cocalero de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, a cuidar la vida de sus seguidores, después de que, en plena pandemia, emitió una nueva amenaza para que se realicen elecciones inmediatas.

«Me parece que el señor Andrónico Rodríguez lo que tiene que hacer es primero cuidar la vida de su gente y segundo pedir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ponga fecha para las elecciones y ver qué quiere priorizar», afirmó Murillo, en una entrevista con Bolivia TV.

En pasadas horas, Rodríguez, a nombre de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, advirtió que «si no quieren al pueblo movilizado en las calles» se tiene que atender la demanda de flexibilización de la cuarentena y las elecciones inmediatas.

Sin embargo, «nosotros tenemos dos preocupaciones, el primero es la vida de la gente, estamos cuidando la vida de la gente, y segundo es la reactivación económica después de estar 70 días parados, mientras otros se están preocupando en la política», respondió el Ministro.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

En las últimas semanas y pese a la pandemia por el coronavirus, algunos sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) reactivaron medidas de presión para exigir la flexibilización de la cuarentena y «elecciones ya», incluso en algunos sectores pidieron la renuncia de algunas autoridades.

Pero a «nosotros no nos preocupa mucho aquello, no estamos en campaña, no estamos para hacer política en este momento (de crisis sanitaria), tenemos otras prioridades», insistió Murillo.

Fuente: Bolivia, ABI