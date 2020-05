Ministro de Hidrocarburos confirma tres procesos de investigación de contratos en YPFB

El ministro de Hidrocaburos, Víctor Hugo Zamora, confirmó que se han iniciado tres proceso de investigación de contratos en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que en un plazo de 30 días se tendrán resultados.

En una conferencia de prensa, Zamora dijo que esta investigación incluirá contratos de seguros, combustibles y alimentos. «Estos procesos de investigación ya están aperturados», confirmó.

La unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB están a cargo de esta investigación como parte de las acciones para transparentar los contratos denunciados públicamente, dijo al señalar que se está investigando los procedimientos que se emplearon para la contratación de las empresas. Sin embargo, negó que exista negociado y aseguró que el monto denunciado se trata de contratos hasta junio para evitar el desabastecimiento.

«Desmiento que estemos en una disputa por la presidencia del YPFB (…) Esa mentada novela es falsa», enfatizó.

Según Zamora, existen «muchos actores que están interesados en el negocio que existía y creen que todavía existe en contratos en la estatal petrolera. Hay muchos interesados, incluidos medios, que están distorsionando la información con el propósito de lograr una acción que pueda vincularlos con YPFB. A quienes crean que por sacar este tipo de cuestionamientos los vamos a vincular, se están equivocando».

Sin embargo, Zamora adelantó que se tienen «identificadas acciones de trabajadores sobre presuntos actos vinculados a delitos, se ha hecho la denuncia ante la Fiscalía para que se haga la investigación de posibles delitos penales por supuestas usurpación de funciones, incumplimiento de deberes y otros», explicó.

Consultado sobre la supuesta renuncia del presidente de YPFB, Herland Soliz, el titular dijo desconocer esa situación y aseguró que una decisión de ese tipo no es su competencia. «La designación (del presidente de YPFB) corresponde a autoridades que tiene encima este ministro, me imagino que se está evaluando esta situación y luego se les informará. Cualquier especulación es eso, no puedo referirme a ese tema. Me imagino que el despacho de la presidenta y todo un equipo de gente está evaluando lo que está pasando en YPFB», concluyó.

