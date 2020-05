Ministro de «ojos verdes» se disculpa, pero no evita destitución por racismo

Horas antes, Fernando Vásquez se disculpó públicamente y remarcó que su nombramiento nunca estuvo motivado por su adscripción política al MAS. Por eso, al ser señalado como masista, respondió con ironía sobre el color de sus ojos y piel.

El ahora exministro de Minería, Fernando Vásquez, fue destituido anoche por la presidenta Jeanine Áñez debido a “sus expresiones racistas”, tras la polémica desatada al decir que sus rasgos físicos eran distintos a los de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Se disculpó la tarde de ayer y dijo que se refirió a sus ojos verdes y su fisonomía en tono sarcástico, pero eso no evitó su salida de Gabinete.

«Como Presidenta, he decidido la destitución del ministro Vásquez por sus expresiones racistas. En este Gobierno no acepto corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales», manifestó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter.

El pasado viernes, en una entrevista con radio Fides citada por ABI, Vásquez expuso sus rasgos físicos para distinguirse de los seguidores del MAS.

«Con respecto a mi vinculación con el MAS, creo que no tengo ni los requisitos porque para ser masista hay algunas especificaciones, inclusive, de identidad. Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del MAS», señaló.

Esa afirmación generó una ola de críticas y muchos internautas incluso publicaron capturas de pantalla de las publicaciones del exministro en sus redes sociales con las que pretendían mostrar que su actitud discriminadora era una constante en su conducta.

El empresario y candidato a la Vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, se sumó a los cuestionamientos.

“Calificar a los demás y a uno mismo por el color de su piel y sus ojos es un acto de ignorancia y estupidez del tamaño del Illimani. Es inadmisible. El Ministro de Minería debe disculparse públicamente. Lo rechazo categóricamente», escribió en su cuenta en Twitter.

Los trabajadores mineros de Coro Coro calificaron las expresiones del exministro como “discriminatorias y racistas”.

Vásquez, horas antes de su destitución, se disculpó públicamente y remarcó que su nombramiento nunca estuvo motivado por su adscripción política al MAS.

«En ese sentido, al ser señalado como masista, respondí erradamente con ironía, que no siempre es bien comprendida y frecuentemente es tomada literalmente. Por tanto, debo pedir disculpas por las expresiones vertidas, ya que ello me pinta bajo una luz de racismo que no expresa lo que soy, debería haberme expresado de una manera más formal que no hubiera motivado a interpretaciones equivocadas», sostuvo.

Vásquez tenía a su cargo la cartera de Minería desde el 8 de mayo y es el octavo ministro que cambia Áñez en seis meses de gobierno. Algunos renunciaron “por motivos personales” y otros salieron de Gabinete en medio de denuncias.

