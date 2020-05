Monasterio: “No hay que satanizar uso de aviones de la FAB en actos de humanismo”

Santa Cruz.- El diputado nacional, Tomás Monasterio, salió en defensa del gobierno de Jeanine Añez pidiendo que no se satanize estos casos de ayuda humanitario o de auxilio que se dio en ambos casos de traslado en aviones FAB.

Monasterio ve un ataque político y mediático en contra del gobierno con pruebas que no condicen con la verdad. Dijo que pedirá una investigación del origen de estos ataques aclarando que no tiene nada contra el trabajo periodístico, si no contra los grupos políticos que están detrás de este tendencioso ataque.

Fuente: JuniorArias

