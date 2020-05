Municipios de «riesgo alto» en la Llajta amplían cuarentena y prometen reforzar controles y medidas de bioseguridad

Santivañez, Omereque, Cliza, Quillacollo, Punata, Cochabamba, Colcapirhua, Sacaba, Vinto, Chimoré, Sipe Sipe y Tiquipaya son los 12 que son parte de esa clasificación.

Los municipios categorizados como de “riesgo alto” en Cochabamba mantienen la cuarentena total hasta el 31 de mayo, como medida para evitar la expansión del coronavirus, COVID-19, y prevén reforzar las acciones de bioseguridad y los controles. 12 de los 47 municipios son parte de esa clasificación.

Se trata de Santivañez, Omereque, Cliza, Quillacollo, Punata, Cochabamba, Colcapirhua, Sacaba, Vinto, Chimoré, Sipe Sipe y Tiquipaya, en ese orden están en la lista de la “franja roja”.

Han trancurrido 49 días desde que se aplicó la cuarentena total a nivel nacional y ahora algunos municipios deben continuar, en esta otra etapa, con la medida rígida para evitar el contagio, por 20 días más. Después, las autoridades evaluarán nuevamente la situación de cada municipio para definir o no la “flexibilización”.

Asimismo, 24 municipios del departamento se encuentran en “riesgo medio” y solo 11 son parte del “moderado”.

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, en una conferencia de prensa el jueves, informó que los municipios del eje metropolitano (Cercado, Tiquipaya, Colcapirhua, Sacaba, Sipe Sipe, Vinto y Quillacollo) determinaron mantener la cuarentena total puesto que no tienen las condiciones para que esa región entre en una cuarentena dinámica.

“Se vieron aspectos como el aprovisionamiento de insumos de seguridad, falta de equipamiento y de recursos humanos para la atención en municipios y centros de salud”, informó a tiempo de exigir que el Gobierno central cumpla con su compromiso de equipar los centros centinela, entre otros requerimientos de las distintas localidades.

El alcalde de Quillacollo, Héctor Montaño, tras una reunión, informó ayer que los centros de abasto solo se abrirán los viernes y el resto de la semana se intensificará el servicio de los mercados zonales. También dijo que los permisos de circulación emitidos por la Alcaldía quedan nulos debido a que muchos ciudadanos hicieron un mal uso de ese documento.

Los municipios mantendrán las restricciones establecidas en el Decreto Supremo 4229 de acuerdo con las condiciones de riesgo a las que pertenecen.

LOS OTROS CINCO EN RIESGO Hay otros cinco municipios categorizados como de “riesgo alto” en Cochabamba, además de los siete que están en la región metropolitana, con los que suman 12 a nivel departamental. Se trata de Santivañez, Omereque, Cliza, Punata y Chimoré, todos tienen o tuvieron pacientes que dieron positivo a coronavirus.

En Santivañez. El presidente del Comité Cívico, David Muñoz, informó que acatarán la cuarentena total, pero que mañana sostendrán una reunión para definir un protocolo y medidas de bioseguridad que deberán implementar las empresas o instituciones para retomar sus actividades.

En tanto, para los comunarios rigen las mismas restricciones como la salida semanal según el último dígito de su cédula de identidad. Santivañez registró 12 casos positivos, de los cuales, 11 ya están recuperados, de acuerdo con el último reporte del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

En Omereque. El alcalde Héctor Arce señaló que acatarán la cuarentena total pese a que no comparte la categorización de “riesgo alto” debido a que los cinco pacientes que dieron positivo en ese municipio ya se recuperaron. “Consideramos que es una decisión arbitraria de gente que no conoce el trabajo que hemos hecho en Omereque. No deberíamos estar en esa clasificación”.

Añadió que la Alcaldía, en coordinación con las autoridades de salud municipal, enviaron una nota al SEDES para pedir que sean considerados en la categoría de “riesgo medio”. Sin embargo, indicó que acatarán la ley y continuarán trabajando para evitar que se registre algún otro caso de la enfermedad.

En Cliza. El alcalde Walker Illanes Román manifestó que no tienen ninguna observación respecto a la categorización y señaló que mantendrán la cuarentena como establece la norma. Los pobladores podrán salir una vez por semana de acuerdo con el último dígito de su carnet de identidad.

Apuntó que registraron dos casos positivos de coronavirus. El primer paciente falleció, mientras que su esposa se recuperó y recibió su alta médica, es decir, actualmente no hay casos positivos, pero tienen entre 15 y 18 personas sospechosas que están a la espera de sus resultados y que de ser negativos tendrán su alta médica en los próximos días.

Señaló que ampliaron el mercado central para evitar aglomeraciones y permitir que las vendedoras de frutas, papa y pan tengan también tengan un espacio. También habilitaron mercados comunales que recorren las zonas más distantes uno o dos veces por semana.

Añadió que realizan la desinfección de mercados, matadero, avenidas y otros espacios de concentración para evitar los riesgos de contagio.

En Punata. La alcaldesa Clary Mabel Montaño manifestó que, tras una reunión, determinar ampliar la cuarentena total hasta el 31 de mayo. “Desde el punto de vista de salud y social no estamos preparados para afrontar una liberación”.

Señaló que no habrá feria los martes, como era habitual, y que únicamente la venta de productos será únicamente de los productores locales en los dos centros de abasto habilitados en el municipio. Solicitaron a los efectivos policiales y militares refuerzos para agudizar los controles en cumplimiento del Decreto Supremo que establece que solo un miembro de la familia puede salir a realizar sus compras y de acuerdo con la numeración de su cédula de identidad.

Punata registró ocho casos positivos de coronavirus, de los cuales uno falleció y dos vencieron la enfermedad.

En Chimoré. El primer paciente con coronavirus en Cochabamba se registró en ese municipio hace casi dos meses. Desde entonces, no se han registrado otros casos en esa localidad ni en otros de la región del Trópico. Este medio de comunicación intentó contactarse con el alcalde Silveriano Lara para conocer las medidas que asumirán desde mañana, pero tenía su teléfono apagado.

Sin embargo, Lara en una entrevista con RKC, manifestó que estaban alistándose para una “etapa de perfeccionamiento” que consistía en fortalecer las medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagio. Señaló que instalarían 14 cámaras de desinfección más para peatones y vehículos livianos y pesados a fin de brindar seguridad a la población.

También indicó que los conductores del transporte pesado o extraños que pasan por el municipio no podrían quedarse a pernoctar o pasear por los riesgos de contagio que implicaría para la población. Añadió que continuarán con las tareas de desinfección de espacios frecuentemente concurridos y avenidas.

MEDIDAS El Decreto Supremo 4229, en cuanto a la categorización de alto riesgo, suspende las actividades públicas y privadas de todos los sectores, excepto las señaladas por el documento. Prohíbe la circulación vehicular pública y privada sin autorización.

Además, se establece el horario de atención al público de 06:00 a 14:00 para entidades y empresas autorizadas. Los ciudadanos pueden salir de casa una vez por semana con fines de abastecimiento y atención en el sistema financiero, según el último número de su cédula de identidad.

Los menores de 18 años y los mayores de 65, además de personas con enfermedades de base no pueden salir del domicilio. Nadie puede salir los sábados y domingos.

El documento también autoriza a las alcaldías asumir otras medidas que consideren necesarias a fin de evitar la expansión del virus.

Fuente: www.opinion.com.bo