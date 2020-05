Navajas entiende la frustración de Urenda y anuncia más laboratorios para diagnosticar Covid-19

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, dijo entender la frustración que expresó el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, que actualmente está en aislamiento y que demandó ayuda del Gobierno nacional ante la dramática situación de esa región, que congrega más del 60 por ciento de los casos positivos de Covid-19 en el país.

La autoridad nacional admitió que existe la posibilidad de un desborde de la pandemia si no hay responsabilidad de la población y anunció que en el transcurso de los próximos días estará consolidada la red de laboratorios en todo el país para diagnosticar coronavirus.

“Yo lo he visto al doctor Urenda quebrarse en una noticia, dura, porque ha visto las cifras en Santa Cruz y está viendo, como todos ustedes ven, que esto se nos puede desbordar si es que nosotros no tenemos las condiciones de distanciamiento, higiene de manos y todo lo que he repetido hasta el cansancio”, afirmó el titular.

Cuando anunció que ingresaba en aislamiento porque se identificó un caso en su equipo, Urenda envió un duro mensaje a las autoridades nacionales: “Con 400 casos en cuatro días, en Santa Cruz están saturándose sus hospitales Covid-19 y debemos demandar lo que hemos convenido con el Gobierno nacional, que son contratos para el personal y respiradores para nuestros pacientes”.

Fuente: https://eldeber.com.bo