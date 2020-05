Navajas: «Hacemos 500 pruebas diarias y de domingo a miércoles, 750 solo en Santa Cruz»

Todas las empresas que deseen pueden aplicar pruebas rápidas a sus empleados, según protocolo que está a disposición en la web del Ministerio de Salud desde el jueves por la noche. Los resultados no son muy exactos, por eso, el funcionario que dé positivo deberá realizar una prueba molecular de confirmación. Además, el ministro Marcelo Navajas, reveló que en el Cenetrop hay tres máquinas que procesan pruebas.

Se anunció que en Santa Cruz se iba a habilitar un laboratorio más, aparte del Cenetrop, ¿en qué anda eso?

Lo que sucede es que no podemos hablar de laboratorios. Me explico, un laboratorio es un cuarto con una serie de equipos que pueden hacer diferentes pruebas. El Cenetrop es un solo laboratorio que está en Santa Cruz, pero actualmente tiene tres termocicladores que procesan los resultados de las pruebas contra el coronavirus. No son tres laboratorios, es uno solo, pero podemos decir que esta región no tiene uno solo, sino tres equipos que procesan pruebas.

¿Cuántos equipos hay en el país con capacidad para hacer pruebas moleculares?

Los equipos que también hacen pruebas con PCR molecular genexpert, son 23 en todo el país, y están en diferentes laboratorios. Ahora, por qué estos equipos no funcionan, no es porque estén en mal estado, sino porque se usaban para hacer pruebas de tuberculosis, de VIH y todas esas pruebas. Para el Covid-19 se necesitaba un kit especial. Insisto, los laboratorios que tienen el equipo Genexpert están funcionando con pruebas de tuberculosis, de lupus, VIH, pero no para coronavirus.

¿Por qué tardan tanto en ponerse en marcha?

Porque no llegaron los Kits que fueron liberados para la venta por las empresas a finales de marzo. Entonces, cuando llegue este material, estos 23 laboratorios podrán hacer las pruebas directamente. No necesitan mayor instalación ni preparación como los otros que son los termocicladores.

¿Cuándo llegarán los kits y cómo fue la gestión?

Los cartuchos o kits llegarán al país entre el 17 y el 20 de mayo, comprados por Naciones Unidas en primera instancia, y el Gobierno las adquirió del PNUD. Lo que quiero decirle es que cada departamento probablemente no vaya a tener solamente dos o tres equipos haciendo pruebas. Puede ser que cada región alcance al menos cinco como mínimo, porque son equipos que los tienen muchos laboratorios. Ese equipamiento permitirá que se hagan más pruebas cada día.

¿Cuántas pruebas se realizan ahora en el país cada día?

Se hacen un promedio de 500 pruebas por día en el país. Ya es un número alto, que empieza a tener sentido, porque antes hacíamos muy poco. Para darle un número, entre el domingo y el miércoles se hicieron 750 pruebas solamente en Santa Cruz.

Las 500 pruebas diarias se alcanzan con el trabajo complementario de los laboratorios de La Paz; Cochabamba, Sucre y Tarija que ya están trabajando, mientras que los de Potosí y Oruro ingresarán a la fase de calibración e instalación, “y trabajarán seguramente en los próximos días, fecha exacta no tengo”.

¿Cuál es la capacidad de los termocicladores y de los Genexpert?

Hay termocicladores de distintos tamaños. La mayor parte de los laboratorios del país procesan 98 pruebas, hay otros más pequeños. Estos Kits son comparables con los cartuchos de tinta de una impresora. Se pone una muestra en cada uno de ellos, ingresa al aparato, que lee y detalla el resultado de cada muestra. Los Genexpert utilizan el mismo sistema molecular, pero son equipos más rápidos, pero más pequeños, procesan de cuatro en cuatro, no de 90 en 90.

¿Cuál es la diferencia en tiempo?

Los termocicladores procesan las 98 pruebas de ocho a 10 horas, los Genexpert, cuatro en dos a tres horas. Varían, por ejemplo, por los cambios de turnos, muchas veces no hay personal entre las 00:00 y las 6:00.

¿Cuándo llegarán los kits, y cuántos serán en total?

En la primera entrega serán 35 mil kits. Esa cantidad llegará al país entre el 17 y el 20 de mayo. Pero no será la última. Cada vez será más fácil comprar cantidades de estos equipos porque los demás países ya los tienen. Entonces, seguiremos adquiriendo a fábricas chinas, coreanas, que ya están produciendo al 100%.

Esto es comparable con lo que sucedió con la hidroxicloroquina, que no se podía encontrar en el mercado nacional. Cuando llegaron 100 mil dosis todos se olvidaron, ya no era noticia. Lo mismo pasará con los kits. Llegarán los primeros 35 mil, e iremos comprando progresivamente.

¿Por qué no se compraron más de 35 mil?

Uno de los problemas que tienen estos kits es que muchos tienen un tiempo corto de vencimiento. Por lo tanto, no se pueden acumular cantidades grandes, porque cuando se vencen ya no sirven para nada. Hay que dosificar para tener lo necesario, pero tampoco para desperdiciar en las cantidades de pruebas que se necesiten.

¿Cuántos reactivos de pruebas PCR tiene actualmente el país?

No tengo el dato actualizado al jueves, no sé cuántas se han hecho, pero hasta el lunes, los reportes que nos dieron, es que andábamos en el orden de los 12.800 libres todavía.

¿Y cómo es la dosificación?

Esas pruebas se reparten al eje central, y a Tarija y Sucre. De inicio, se les provee a los laboratorios las pruebas, para que empiecen a funcionar. Posteriormente, serán las alcaldías, las gobernaciones las que harán la provisión de estos kits para que sigan funcionando. De hecho, las alcaldías de La Paz, El Alto y Tarija anunciaron estas iniciativas, y así debe ser.

Cada región debe comprar sus pruebas y de hecho ya están analizando las mejores ofertas y tiempos de llegada, para hacer ellos directamente las compras.

¿Cómo funciona la autorización a las empresas para hacer pruebas rápidas y cuántas son?

No puedo precisar un número, el hecho es que cualquier empresa, desde la más chica a la más grande, puede hacer pruebas rápidas, de acuerdo a un protocolo que estableció el Ministerio de Salud y que se puede ver en la página web desde esta noche con todas las características.

¿Cómo se realizan las pruebas rápidas?

Es una cinta. Funciona con gotas de sangre. Se desecha la primera y la segunda es la que sirve para hacer la prueba. Con la gota hay un cambio de color que indica si es positiva o negativa. El mismo procedimiento que siguen las pruebas para detectar pacientes que detectan niveles de azúcar, alto o bajo, y la persona con diabetes sabe ya cómo comportarse.

¿Pero no es muy exacta, o sí?

No lo es. Por eso se marca claramente en el protocolo. Si es que una prueba rápida sale positiva, este caso tiene que ser reportado y la persona debe ir a hacer una prueba molecular, en un laboratorio autorizado, para reconfirmar todo.

¿Cuál es la diferencia entre las pruebas rápidas y las moleculares?

Las pruebas rápidas son antígenos (sustancia extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen), las moleculares son anticuerpos (proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta antígenos). Las rápidas miden IgG e IgM (No detecta el virus de manera directa, sino que identifica los anticuerpos IgM e IgG presentes en nuestra sangre o plasma cuando enfermamos de COVID-19), en cambio las moleculares dan un rango mucho más amplio (se basa en en análisis ARN o ácido ribonucleico, traslada el material genético de ciertos virus, como el SARS-COV-2, por eso es más exacta).

¿Cuántos respiradores hay efectivamente en el país, y cómo se repartirán los que acaban de llegar?

Se van a repartir a requerimiento. En este momento hay 170 de una generación espectacular, en Santa Cruz. La presidenta entrega una cantidad importante a esta región, otra a Beni y continuarán las entregas a todo el país. La próxima semana tenemos la llegada de otra cantidad de respiradores, y hasta fines de junio o mediados de julio vamos a contar con la donación del gobierno americano de más de 750 respiradores.

¿Cuántos serán en total?

Antes de la pandemia habían 480. Con los que llegaron este jueves, los de la semana siguiente más la donación de Estados Unidos, serán más de mil.

¿Sólo respiradores, o todo el equipamiento UTI?

El equipamiento completo es una unidad de terapia intensiva, que tiene cama, monitor a requerimiento, bombas de infusión de uno o dos canales, portasueros, monitores multiparamétricos y puede o no tener respirador, porque no necesariamente el paciente que entra a terapia intensiva lo requiere.

Los respiradores son necesarios para el Covid-19, pero también para muchos otros problemas de tipo respiratorio, cirugías torácicas, cardiovasculares, problemas sépticos, neurológicos, traumas craneales, y muchos otros problemas que requieren intubación, por daño o por coma inducido, hay muchas posibilidades para usarlo.

¿Con mil respiradores, nos acercamos al mínimo que debiera tener el país en condiciones normales?

En condiciones normales, seguro. Pero no estamos en una condición normal y la posibilidad de que podamos tener más, te resulta más sencilla. Las fábricas ya están produciendo muchas. Acabo de tener una conversación con una de ellas que produce 300 por día y eso que es pequeña, así que seguiremos comprando.

¿El país está ya preparado para enfrentar la pandemia flexibilizando la cuarentena?

La cuarentena no solamente se flexibiliza por la preparación, sino también por el número de casos o el comportamiento de los ciudadanos en mantener un distanciamiento físico, en obedecer la restricción de salir solo cuando les corresponde. La cuarentena disminuye los contagios. No podemos decir, ya hay más respiradores, por lo tanto salgan porque hay más capacidad de que si se enferman pueden llegar a terapia intensiva y ser intubados. No es esa la idea. Mientras menos lleguen a las UTI, mejor.

¿Podemos adelantar algo sobre la flexibilización de la cuarentena a partir del lunes?

Todavía no tengo los datos. Se conocerán este viernes, se subirá a la página web y todo el país tendrá los datos concretos.

Fuente: El Deber