«No hubo un plan de contingencia en Santa Cruz», advierte un médico del San Juan de Dios

Según estima el cirujano Osman Cortez, existen 22 respiradores en el sistema público y no los 37 que dicen desde la Gobernación.

El médico cirujano del hospital San Juan de Dios, Osman Cortez, aseguró que en Santa Cruz solo funcionan 22 respiradores y no 37 como dice el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda.

«No existen los 36 o 37 respiradores. Hay tres en el (hospital) San Juan de Dios, seis en el Japonés y 13 en la Pampa de la Isla, en total son 22 sólo en el sector público, sin contar la Caja Nacional de Salud ni la Caja Petrolera. Imagínese, 22 respiradores para una población de 2.5 millones de personas», declaró en el programa Desayuno, con Gary Áñez.

Según Cortez, ni quiera las camas de internación para pacientes con síntomas más leves alcanzan.

«Que no mientan, la gente se está muriendo en las calles (…) No hubo un plan de contención en Santa Cruz, no hubo la sinergia entre la Alcaldía y la Gobernación para hacer un plan de contingencia. Los positivos los metieron a los hospitales (…) Tenemos entre 200 y 250 camas de internación y la Gobernación dijo que tendríamos 700. Por eso se saturó el sistema de salud. Tenemos pacientes en los pasillos, en los pisos y en las calles», aseguró el galeno.

