Padres de familia sugieren pagar el 50% de pensiones de colegios particulares

José Antonio Pereira, presidente de padres de familia de colegios particulares a nivel nacional, manifestó que no están de acuerdo con la forma en la que se está llevando a cabo la educación debido a la situación de la pandemia, ya que dentro de un instructivo ministerial no se habló de que se podía retomar las clases a distancia, además, critica que posterior a ello, se haya sacado un decreto supremo para llevar clases de manera virtual, afirmando que no es lo mismo, ya que no todos pueden aprender al mismo nivel.

Pereira indica que no están en contra de la educación virtual, pero sí de la manera que está queriendo aplicarse, sin condiciones, por lo que tampoco les parece apropiado pagar la totalidad de las pensiones si no se está cumpliendo con las labores escolares.

Unitel

32

Siga las noticias de eju.tv por Telegram