Paraguayos alistan “jugada” para introducir carne a Bolivia

En las últimas horas, el Bunker tuvo acceso a un audio en el que ganaderos paraguayos señalan que están en el afán de hacer gestiones para hacer una “JUGADA” como mencionan en el audio, de introducir carne paraguaya al mercado boliviano. Hace algunas horas el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, señaló que efectivamente están en conversaciones ( https://bit.ly/2yqj5qe ) con el sector agropecuario / empresarial del vecino país para iniciar y estrechar la relación bilateral y poder importar y exportar carne, entre otros productos, al y desde Paraguay.

En el audio se escucha claramente a un empresario agropecuario paraguayo señalando que han hablado con el Ministro del sector (Rodolfo Friedmann) en Paraguay y este a su vez hablaría con autoridades bolivianas para comenzar a trazar el camino de la relación comercial de productos agropecuarios.

A esto pudimos conversar con dirigentes de los sectores en Bolivia (Santa Cruz) a lo que señalaron de la CAO (Camara Agropecuaria del Oriente) y FEGASACRUZ (Federación de Ganaderos de Santa Cruz) señalando Alejandro Díaz (Presidente FEGASACRUZ), que efectivamente leyeron la noticia que salió en el Deber y extraoficialmente conocen el audio que publica el Bunker y que esperarán una nota oficial de autoridades Paraguayas a las Bolivianas para luego hagan una evaluación y tomar posición como sector. También se expreso Oscar Mario Justiniano, vicepresidente de la CAO, señalando, “el sector productivo (CAO) desde hace semanas atrás, por el exceso de carne de pollo y cerdo, viene haciendo gestiones con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pidiendo encontrar oportunidades ante países vecinos. Nos han indicado que existe la opción y faltantes de estos productos antes dicho, en el Ecuador. Entonces le pedimos en su momento a la Ministra Capobianco que exploren la situación. Es por ello que seguramente otros países también están en la misma dinámica de averiguar para intercambiar relaciones comerciales con Bolivia. Para referirnos a la nota de audio que el Bunker tuvo acceso, no es una nota oficial, por lo que no se puede valorar como un audio de una autoridad oficial del Paraguay. No obstante hemos conversado con la Ministra (Eliane Capobianco) SENASAG y autoridades de los sectores productivos y se determinó que viene a ser INVIABLE el intercambio de productos de carne de res en este momento, por la situación de la cuarentena y su discontinuidad que pudiese existir.”