Presidente del Comité pro Santa Cruz critica el ‘centralismo en el manejo de la crisis sanitaria’

El líder cívico cuestiona la creación de la figura de ‘delegado presidencial’ que fue utilizada por el anterior Gobierno.

“No aceptamos el centralismo, ya sea azul, verde o de cualquier color; de quien venga. No puede ser que ahora se replique y se acepte la figura de delegado presidencial creada en su momento por el MAS para restar competencias y capacidad de gestión a los gobernadores, autoridades electas por voto democrático pero que no eran afines al gobierno dictatorial». Así empieza el pronunciamiento que hizo hoy por escrito el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

«Ratificamos la confianza en nuestro gobernador y alcaldes del departamento de Santa Cruz; así como también en las autoridades nacionales presididas por Jeanine Añez. Es fundamental que el trabajo para combatir la pandemia tenga un comando que coordine las tres instancias de gobierno: nacional, departamental y municipal; pero elegimos autoridades en gobiernos intermedios y locales para que gobiernen. Capacidad y voluntad están demostradas, que se respete sus competencias y que, en este caso como lo requiere la crisis sanitaria, el gobierno nacional apoye con recursos y equipamiento», agregó.

Calvo reiteró el pedido a los representantes de Gobierno, en sus tres niveles, para que «no politicen el manejo de la crisis; dejen de lado sus intereses particulares. Servidores públicos como Óscar Urenda, a quien enviamos nuestro mensaje de apoyo, es lo que se precisa en estos difíciles momentos”.

Un día antes de este pronunciamiento, Urenda hizo un fuerte reclamo público al Gobierno por la falta de recursos para la contratación de personal de salud y la adquisición de medicamentos, insumos y otros, teniendo en cuenta que varios hospitales y centros Covid-19 ya están saturados en Santa Cruz.

Fuente: Comité pro Santa Cruz