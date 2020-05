Qué es la terapia génica y cómo un virus podría protegernos del Covid-19

Consultado por Infobae, el biólogo y doctor en ciencias Federico Prada evaluó que “lo que se visualiza es que produce una respuesta inmunológica; el tema es que no en todos los casos significó protección eficaz”. “Es decir, la respuesta por un lado es cómo el sistema inmune reacciona frente a un agente foráneo -ahondó el director de la licenciatura Bioinformática y la licenciatura en Biotecnología de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)-. Ahora bien, en función de cómo reacciona eso puede llevar a la generación de memoria o no y si genera memoria, la memoria tiene dos tipos (la humoral, que es la relacionada con la generación de anticuerpos y la celular que es la relacionada con los linfocitos T). Cuando se genera memoria, ésta no siempre es efectiva para proteger a la persona, y eso todavía no está probado por lo menos en esta vacuna”.