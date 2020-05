“Quiero estar en Sucre urgente, mi hijo me necesita, solo me tiene a mí”. Con esas palabras, la madre del niño de cinco años flagelado por su tía expresa su frustración por no encontrar la manera de retornar a Sucre desde Santa Cruz, donde permanece por la cuarentena.

La madrugada del jueves, el niño Gael, de cinco años de edad, fue internado en el hospital Santa Bárbara luego de ser flagelado con un cinturón por su tía, hermana de su padre fallecido.

Niño flagelado por su tía tiene un edema cerebral y múltiples lesiones

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Susana, en contacto con Correo del Sur Digital, contó su desesperación y frustración por no poder estar al lado de su hijo, pues no hay manera de trasladarse hasta la capital. “Estoy haciendo todo lo posible para llegar (a Sucre), mis jefes me están ayudando”, contó la tarde este viernes, antes de ingresar a un chequeo médico para certificar que no tiene síntomas de coronavirus.

“Quiero estar en Sucre urgente, mi hijo me necesita, solo me tiene a mí, su papá falleció. Dejé a mi hijo momentáneamente por dos semanas porque yo tenía que completar mi mes de trabajo aquí en Santa Cruz”, contó.

Susana decidió dejar la tutela temporal de su hijo a su cuñada, mientras las clases en la escuela estaban paralizadas; su intención era volver a radicar en la capital, su ciudad natal, pues durante dos años se dedicó al trabajo de limpieza para una familia en Santa Cruz, donde vivía con su hijo. El confinamiento en el país frustró sus planes.

“Nunca le he pegado a mi hijo y la agresiva, la descarada, todavía me dice que le pegó, me llamó e insistía que le había pegado solamente con chicote. Le dije: ‘estar tranquila’, y su conciencia no le ha dejado tranquila porque mi hijo ya estaba inconsciente”, añadió.

Según relató, su cuñada le llamó a las 18:00 del 29 de abril, pero la agresión habría sucedido al menos una hora antes; en la llamada, le había pedido que no avisara de lo ocurrido a nadie y que estaba asustada. “Desde esa hora hasta las 3:00 del 30 del mes, mi hijo estaba inconsciente”, manifestó la madre enfurecida porque su niño no tuvo auxilio de nadie. “¿Me lo quería matar?”, cuestionó.

En su confesión a Susana, la agresora arguyó que se fue contra el pequeño porque rayó su cuaderno, echó agua en su cuarto y se orinó.

La última vez que habló con su niño fue el pasado domingo, cuando su cuñada le aseguró que él se encontraba bien. Sin embargo, ya el niño había advertido que le tenía miedo a su tía: “Mi hijo me dijo: ‘Mi tía se enoja feo cuando no hago la tarea’; o sea que ella le parada riñendo y dice que las agresiones no son recién nomás”.

Pidió ayuda a las autoridades tanto de Sucre como de Santa Cruz para lograr el encuentro con su hijo. “Quisiera que la Presidenta me ayude como madre, yo necesito mucha ayuda, yo necesito estar con mi hijo, está en terapia intensiva y solo Dios sabe si despierta o no”.

Escucha las declaraciones de Susana:

En las últimas horas, la Fiscalía imputó a la mujer que flageló al niño, por el presunto delito de infanticidio en grado de tentativa. El Ministerio Público anunció que solicitará su detención preventiva en San Roque.

Fuente: Correo del Sur Digital

Sucre: Encarcelan preventivamente a la mujer agresora de su sobrino de cinco años