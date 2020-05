Rafael Paz defiende a Chajtur, que dio positivo

LOS TIEMPOS Y APG

El presidente del club Guabirá, Rafael Paz, defendió al delantero azucarero Mauricio Chajtur, quien dio positivo por cocaína en un control antidoping, durante un partido de la División Profesional de 2019.

El titular azucarero aseguró que el jugador tiene la costumbre de masticar coca, que incluso fue alertado porque esta práctica podría darle un positivo en un control de doping.

Aunque Paz no quiso mencionar el nombre del jugador, se conoce que se trata de Chajtur, porque el mismo aseguró a algunos medios que en su momento saldrá a aclarar todo el asunto.

“Es un jugador que no fuma, no tiene comportamientos de indisciplina; eso sí coqueaba, lo veía con el ‘bolo’ y le dije que deje de hacerlo porque podía dar positivo. Es lamentable lo que sucedió, me apena por su familia y por tratarse de un jugador joven, con proyección”, mencionó Paz a los medios. La dirigencia ordenó al cuerpo técnico, encabezado por Víctor Hugo Andrada, que prohíba a los futbolistas masticar coca.

El club proporcionará todo el apoyo legal, aparte del abogado particular que contrató el jugador cruceño. De momento, está con una suspensión provisional, una medida dictada por el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Paz también observó la actitud de dicho tribunal que dio a conocer este caso cuando se trataba de un asunto confidencial y agregó que se vulneró el procedimiento al hacerlo público.

El jugador rechazó abrir la muestra “B”, por lo tanto, sólo se estaría esperando el fallo del tribunal, que llevará a una suspensión de la práctica deportiva.