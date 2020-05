Samuel reflexiona a Murillo: «Tiene que hacer más y hablar menos»

El jefe político de Unidad Nacional y candidato vicepresidencial de Juntos Añez, Samuel Doria Medina le sugirió al ministro de Gobierno. Arturo Murillo, que hable menos y haga más.

En entrevista con ERBOL, Doria Medina, tras hacer un repaso por la actuación de Murillo en estos meses de transición, afirmó que no tiene problemas en criticar al Ministro en persona, pero en todo caso le recomendó que calme sus dichos.

“En mi criterio el Ministro de Gobierno tiene que hacer más y hablar menos”, recomendó el jefe de Unidad Nacional a quien fuera senador por su bloque político.

“Yo se lo he dicho en varias oportunidades que he visto al ministro Murillo, le he dado mis críticas muy claramente y cuando lo vuelva a ver le voy a especificar también mi punto de vista como lo he hecho siempre”, agregó

También criticó el manejo del proceso judicial del caso respiradores, en específico la detención del juez Hugo Huacani, quien fue aprehendido ante de la audiencia cautelar, por denuncia del Ministerio de Gobierno.

“Yo también igual que muchos bolivianos me pregunto por qué se detuvo a ese juez Huacani horas antes de se haga una audiencia de las personas acusadas, que se lo libere posteriormente, hay muchas interrogantes que tienen que aclarar las autoridades”, señaló.

Samuel reconoció que tiene “una serie de opiniones diferentes al ministro Murillo”.

No obstante, el empresario justificó que Murillo tiene el trabajo más duro, que según él consiste en “pelear con masistas, pelear con la justicia, pelear con narcotraficantes, poner orden”.

“Realmente tiene una agenda que en el infierno no deben tener esas agendas”, expresó.

