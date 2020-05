Santa Cruz: Comité científico departamental analizará el uso de la Ivermectina

El Colegio Médico de Santa Cruz asegura que se analizará un protocolo para la administración de este fármaco, en pacientes con Covid-19.

Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó que se reunirá el Comité Científico departamental, conformado por el Sedes, dependiente de la Gobernación cruceña y del Colegio Médico, para tratar la reglamentación del medicamento Ivermectina.

Anzoátegui señaló que este medicamento no es una vacuna contra el Covid-19, que es un antiparasitario y que se usa hace 30 años. «Hasta ahora no existen evidencias científicas de que se pueda utilizar como antiviral, aunque no se descarta ninguna de ellas. Esta tarde el Comité Científico Departamental nos vamos a reunir para tratar de regir un protocolo de administración de la Ivermectina», explicó.

El galeno pidió a la población no automedicarse, ya que puede poner en riesgo su salud.

Fuente: Gigavisión

