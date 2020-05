Santa Cruz: Seduca aclara que maestros no pueden tomar exámenes hasta que salga la reglamentación sobre las clases virtuales

Santa Cruz.- Gilberto Molina, director departamental de Educación en Santa Cruz, aclaró que pese a que se enteró que algunos maestros ya tendrían sus calificaciones listas por las clases virtuales, él no habría recibido nada aún, además, afirmó que los profesores no deberían estar tomando exámenes aún hasta que salga la reglamentación, por lo que solo deben dar clases para no atrasarse en las lecciones.

La autoridad manifestó que los maestros están apoyando a los estudiantes de manera voluntaria, ya que la educación virtual no está contemplada en la ley, por lo que recién el Ministerio de Educación está trabajando para poder apoyar en esta modalidad.

Fuente: Unitel

Siga las noticias de eju.tv por Telegram