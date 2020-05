Secretario de Justicia de la Gobernación de Beni fallece e investigan si fue por coronavirus

Su muerte sorprendió a las propias autoridades benianas. Hasta hace unos días, el abogado Francisco Macabapi Tonore, secretario de Justicia de la Gobernación de Beni, participó de diferentes reuniones. Aparentemente no presentaba problemas de salud. “Hoy por la mañana nos sorprendió la noticia de su muerte, porque no tenemos ningún reporte de su caso. Él no estaba internado en ningún hospital”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de esa región, Jorge Gómez, en una entrevista con el portal de noticias eju.tv.

“Desconocemos si tenía coronavirus. La familia no reportó al Sedes, pero hoy amanecimos con esta trágica noticia de su fallecimiento. No estaba internado, estaba en su domicilio, esa es la información hasta este momento”, declaró Gómez.

La autoridad adelantó que este domingo se reunirá con el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación para conocer más detalles sobre su caso y para dar asistencia a los posibles contactos del secretario de Justicia que falleció. “También estamos preocupados por el entorno del Gobernador para darle una mayor asistencia sanitaria, técnica y psicológica”, explicó.

Los hospitales siguen saturados

Gómez explicó que en este momento los respiradores de terapia intensiva “están funcionando a full”. Se tienen siete respiradores en UTI y cuatro en emergencia. “Estamos bastante preocupados, porque tenemos saturación. Todos los hospitales están trabajando en su máxima capacidad», dijo Gómez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Ayer intentaron armar uno de los 11 los respiradores de emergencia entregados por el Gobierno, pero no pudieron. «Este lunes llegarán especialistas para armarlos y para que puedan darle soporte técnico al personal a fin de que esos respiradores de emergencia empiecen a funcionar y a dar soporte a los ventiladores grandes«, concluyó.