Tarija es el primer departamento con 6.000 pruebas rápidas

La Gobernación de Tarija, a través del Hospital San Juan de Dios, comenzó el testeo de COVID-19 con 6.000 pruebas rápidas, que luego son corroborados con pruebas PCR. Se trata del primer departamento que cuenta con este tipo de test que puede dar resultados en 45 minutos.

“Esta no es una prueba de diagnóstico, sino de orientación y de criterio. Esta prueba no se clasifica como positivo o negativo, sino como reactivo o no reactivo, y todo paciente reactivo inmediatamente va a la prueba PCR de tiempo real que identifica con precisión el caso positivo de COVID-19”, explicó Marco Oliva, subdirector del Hospital San Juan de Dios, de tercer nivel y el más grande del departamento.

El médico explicó que Tarija, con esta estrategia, “ha logrado racionalizar y priorizar el uso de la PCR (con resultados en 48 horas), que es un instrumento final”. Hasta antes del uso de las pruebas rápidas, Tarija enviaba las muestras a los laboratorios de La Paz y Santa Cruz, donde demoraban hasta nueve días en mandar los resultados.

El testeo con las pruebas rápidas comenzó hace 25 días y ya se realizaron 395. En la primera fase, el examen se aplicó a la prensa y una periodista dio positivo. También se hizo a policías, militares y personal de salud.

Una prueba rápida unitaria le cuesta Bs 87 a la Gobernación, pero algunas farmacias duplican o triplican el precio. El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, expresó su deseo de llegar al menos a unas 100 pruebas rápidas por día.

“Con este número (100 por día) vamos a estar en los estándares no solo a nivel nacional sino internacional y vamos a ser un departamento con capacidad de diagnóstico muy grande, por eso pedimos a la población que acepte hacerse esta prueba”, demandó.

Para el combate contra el coronavirus, la Gobernación adquirió también un equipo termociclador que se sumó al laboratorio que donó el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Hasta este martes, Tarija tenía 19 casos positivos del virus, 248 descartados, 269 sospechosos, 7 recuperados y 3 decesos.

Fuente: La Razón