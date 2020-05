«Todo será distinto»: El papa Francisco y su visión sobre el futuro de la humanidad tras la pandemia

El pontífice también se refirió a la necesidad de trabajar en conjunto para terminar con la «pandemia de la pobreza en el mundo».

El papa Francisco se pronunció sobre el futuro de la humanidad cuando llegue el fin de la pandemia, y advirtió que «todo será distinto». Las declaraciones se realizaron a través de un video con motivo de la vigilia de Pentecostés, transmitido por los canales del Vaticano.

«Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa», señaló el pontífice.

Asimismo, Francisco se refirió a la necesidad de trabajar en conjunto para terminar con la «pandemia de la pobreza en el mundo», caso contrario «este tiempo habrá sido en vano». En ese sentido, insistió en la necesidad de «construir una realidad nueva».

Por otra parte, el religioso explicó que la población más pobre es la que más sufre en medio de la crisis sanitaria. «De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor. No se sale igual», agregó.

