Cada día que pasa parece confirmarse que las primeras medidas de relajación del confinamiento no tuvieron un impacto negativo en la evolución de la epidemia. Ya han transcurrido más de 10 desde que los niños comenzaron a salir a la calle, el tiempo suficiente para que empezaran a subir los positivos en caso de aumento de la transmisión, pero esto, de momento, no ha sucedido. Aunque hoy ha habido un pequeño repunte con respecto a las 24 horas previas, es la tónica habitual en la crisis sanitaria, ya que los martes se suelen notificar cifras atrasadas del fin de semana. Además, por primera vez, tres comunidades —además de Melilla— no han registrado ni un solo caso nuevo: Baleares, Murcia y La Rioja.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 176 muertes, algo por encima de las del fin de semana, pero sin que se haya registrado una subida notable con la actualización de los datos. Siete de los 12 días de mayo han bajado de 200 decesos. Solo Cataluña (66), Madrid (37) y Castilla-La Mancha (25) superan los 10 fallecimientos en la última jornada.

Los casos nuevos han sido 426, algo superior a los publicados el lunes, pero por debajo de los del domingo. Este apartado es algo irregular, ya que comunidades como Madrid no notifican cada día todos los positivos que detectan, sino que actualizan la estadística de días anteriores para asignar los diagnósticos al momento en que se produjeron. Además de las tres comunidades que no registraron ninguno, hay otras seis que están por debajo de la decena: Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Extremadura y País Vasco —a las que se suma Ceuta—.

“Son datos muy favorables, nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos del primer periodo; tenemos que ver qué pasa con posibles rebrotes y nuevas ondas”, ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). “Pero se siguen detectando casos y hay riesgo de transmisión, por lo que no podemos bajar la guardia. No podemos olvidar tan rápido lo que han vivido los sanitarios y la población en general. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar a todos los que están hospitalizados y los que estuvieron. Hay que ser conscientes”, ha advertido en su comparecencia diaria.

Las cifras hospitalarias reflejan también esta evolución positiva. Solo Castilla-La Macha (5) y Madrid (14) tuvieron más de un ingreso en UCI. Cataluña no ha notificado ninguno, si bien es posible que se deba a un problema contable, como ha sucedido en otras ocasiones. En cuanto al ingreso en camas distintas a las de cuidados intensivos, 11 comunidades y ciudades autónomas tuvieron menos de 10.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes una orden para que las comunidades autónomas detallen más cada caso nuevo notificado. Les solicita que especifiquen dónde se contagiaron y qué contactos cercanos tuvieron en los últimos días. Es una medida encaminada a trazar los contactos y a detectar los casos de forma precoz, que en opinión de Simón es la clave en las sucesivas fases del camino hacia la nueva normalidad. “Los próximos informes que publiquemos cuando recibamos y pongamos al día estos nuevos datos serán más completos y exhaustivos”, ha dicho.

El director del CCAES ha hablado también de otra medida publicada en el BOE de este martes, que obliga a todas las personas que lleguen a España del extranjero a guardar 14 días de cuarentena: “En muchos seguirá habiendo transmisión, lo que implica que nuestro mayor riesgo será la importación de casos, estaremos en una situación parecida a febrero. Tenemos que hacer prevención, al menos hasta que otros países tengan nuestro nivel de control”.

Fuente: elpais.com