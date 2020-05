Trump dice que ya no está tomando hidroxicloroquina

«Terminado, recién terminado», dijo el presidente sobre el tratamiento no probado que había dicho que estaba tomando para protegerse del coronavirus. «Y, por cierto, todavía estoy aquí».

El presidente Donald Trump dijo que «acababa de terminar» de tomar durante dos semanas el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina , que ha promovido vigorosamente como un tratamiento preventivo o curativo para el coronavirus , incluso cuando se acumula evidencia de que el medicamento puede causar daño.

«Terminado, recién terminado», dijo en una entrevista que se transmitió en Sinclair Broadcasting el domingo. «Y, por cierto, todavía estoy aquí».

El presidente nuevamente defendió su decisión de tomar y hablar sobre el tratamiento no probado en la entrevista, en medio de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos contra el uso del medicamento para Covid-19 fuera de los entornos hospitalarios debido a un riesgo de problemas cardíacos graves .

La hidroxicloroquina es un medicamento antipalúdico que a menudo se usa para tratar el lupus y la enfermedad reumatoide. No existen tratamientos aprobados para COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

“Bueno, he escuchado tremendos informes al respecto. Mucha gente piensa que les salvó la vida. Los médicos salen con informes. Tuviste un estudio en Francia, tuviste un estudio en Italia que fueron estudios increíbles ”, dijo Trump, al no reconocer los estudios que vinculaban el medicamento a un mayor riesgo de muerte o aquellos que no encontraron ningún beneficio.

Trump sugirió que lo había tomado porque dos trabajadores de la Casa Blanca habían dado positivo por el virus.

«Creo lo suficiente en que tomé un programa porque tenía dos personas en la Casa Blanca que dieron positivo», dijo. «Pensé que tal vez sea bueno tomar un programa».

Se han realizado varios estudios sobre el efecto de la hidroxicloroquina en pacientes enfermos con Covid-19 que han encontrado que el medicamento es ineficaz o dañino para los pacientes que luchan contra el coronavirus.

Un estudio realizado en China encontró que a los pacientes con COVID-19 leve a moderado a quienes se les administró hidroxicloroquina y la atención estándar para COVID-19 les fue peor que a los que recibieron atención estándar, mientras que los investigadores franceses en otro estudio encontraron que el tratamiento con hidroxicloroquina no detuvo el progresión de la enfermedad. Un estudio en Nueva York que fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud no encontró efectos adversos o beneficiosos de la administración de hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus. Otro estudio en Brasil se detuvo temprano después de que los pacientes desarrollaron latidos cardíacos fatales e irregulares.

La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes que suspendería un ensayo de hidroxicloroquina en el tratamiento de Covid-19 debido a posibles riesgos.

El presidente dijo a los periodistas la semana pasada que estaba tomando el tratamiento no probado después de consultar con el médico de la Casa Blanca. También afirmó sin pruebas de que miles de trabajadores esenciales, incluidos médicos y enfermeras, tomaban el medicamento para evitar contraer la enfermedad causada por el coronavirus.

Finalmente se refirió a por qué estaba usando una terapia no probada, Trump dijo: «Porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias».