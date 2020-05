Un avión con 107 personas a bordo de Pakistan International Airlines se estrella en un barrio residencial cerca del aeropuerto de Karachi

El vuelo PIA PK-8303 despegó del aeropuerto internacional Allama Iqbal de Lahore a las 13:10 (hora local).

El primer ministro pakistaní, Imran Khan, ha anunciado la inmediata apertura de una investigación para aclarar las causas del accidente.

Mientras tanto, el portavoz de la PIA, Abdullah H. Khan, en un video comunicado señaló que «lo último que supimos del piloto fue que tenía algún problema técnico».

De acuerdo con el canal de televisión Geo News, el capitán de la aeronave hizo una llamada ‘mayday’ (socorro) en los momentos previos al accidente. El canal reprodujo un audio en el que se puede escuchar una voz, supuestamente del piloto del aparato siniestrado, diciendo que el «avión perdió sus motores».

In a tragic event PIAs A320 with flight No. PK 8303 LHR to KHI, estimated 107 on board crashed near the KHI airport in a residential area. No news of the number casualties. 😔🤲🤲#Karachi #PIA #planecrash pic.twitter.com/5gpQ5O5QYj

