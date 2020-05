Un fotógrafo se niega a devolver el dinero y humilla a un hombre tras la muerte de su novia justo antes de la boda

No solo se negaron a devolverle el dinero, sino que crearon una página web solo para burlarse de él

Pierde trágicamente a su novia y ahora tiene que hacer frente al acoso de una empresa. (Facebook/Justin Montney) Pierde trágicamente a su novia y ahora tiene que hacer frente al acoso de una empresa. (Facebook/Justin Montney)

Todas las bodas que se celebren en este 2020 estarán marcadas de una manera u otra por la crisis del coronavirus. Todas tendrán que adoptar una serie de medidas especiales para celebrar su gran día, y eso, si no han sido canceladas. El norteamericano Justin Montney iba a casarse con Alexis Wyatt este año, pero lamentablemente ella falleció en un aparatoso accidente de coche meses antes de la celebración. Justin procedió a cancelar el evento y todo lo que habían contratado como consecuencia del horrible suceso, como haría cualquier otra persona. Sin embargo, no contaba con una eventualidad: al pedir al estudio de fotografía que si podían hacerle una devolución de la señal que habían pagado previamente, estos se negaron. Justin, por tanto, decidió dejarles una valoración negativa en su página web, cosa que parece no sentó demasiado bien a la empresa, porque han amenazado con demandarle, le acosan en las redes sociales y han creado una página web con su nombre ex profeso para humillarle y burlarse de él. Según informa ABC/Denver7, Montney pagó 1.800 dólares (unos 1600 euros) al estudio Copper Stallion Media por adelantado por los servicios que iban a prestar el día de la boda. Montney reconoce que el contrato estipulaba que esa cantidad no estaba sujeta a reembolso, pero que esperaba que la gente del estudio le devolviese el dinero dadas las circunstancias y al no realizar ningún servicio. Bien, pues no lo hicieron, y Montney escribió una valoración negativa sobre la empresa, lo que generó un montón de publicidad negativa para el negocio. Por ello, decidieron crear Justinmontney.com, una página web en la que se dedican a reírse de él y a humillarlo (y que ahora solo contiene una canción). there’s really people like this in the world. I hope no one hires them and they lose their business pic.twitter.com/OosZZcYaX6 — Tyler. (@Tyler_Macin17) May 24, 2020 Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Obviamente, la terrible idea se convirtió en viral, con miles de usuarios en las redes sociales que se ponen de parte del novio y achacan a los responsables de la empresa una clara falta de empatía y ganas de dañar a una persona que ya tiene bastante con lo que está sufriendo. En Copper Stallion Media no se han quedado de brazos cruzados ante tales acusaciones, porque además del horrible portal de Internet, Montney ha confesado al medio local que han amenazado con demandarle por la mala publicidad que les está dando el asunto desde que se negaron a devolverle el dinero. También han mandando mensajes a los familiares de la pareja, acosándolos por lo sucedido.

there’s really people like this in the world. I hope no one hires them and they lose their business pic.twitter.com/OosZZcYaX6 — Tyler. (@Tyler_Macin17) May 24, 2020

“Desde que empezó esta campaña para acabar con nuestra reputación, hemos recibido numerosos correos electrónicos, llamadas y comentarios en las redes. Estamos guardando todo para construir nuestro caso en contra de Justin Montney”, dice la empresa en la polémica web, que se supone han comprado con el dinero que habría pagado la pareja para reservar sus servicios,

“No está bien que la gente pueda ir a Internet y hablar mal de una empresa. El contrato era sin reembolso. Nunca devolveremos el dinero a Justin Montney, incluso con todas las amenazas y el acoso en las redes . Si hubiésemos sabido que nos iba a hacer esto, le habríamos cobrado más”.

Desde el estudio siguen con su particular cruzada contra el novio. Por las redes sociales apareció una foto de la pareja en el que iba a ser el día de su boda, con una declaración: “Después de lo que ha intentado Justin en los medios para conseguir que le devolvamos el dinero, esperamos que llores y solloces todo el día, en el que hoy habría sido el día de tu boda”.

. (Twitter/Tyler_Macin17)

Copper Stallion Media dice que no acepta nuevos clientes, por el supuesto fallecimiento de una de sus trabajadoras por culpa del acoso recibido. Sin embargo, numerosos usuarios de las redes sociales sitúan este fallecimiento en 2018, cuando la empresa publicó una nota casi idéntica en su página web.

Parece ser que la dueña de la empresa no habría podido con toda la presión. (Twitter/Tyler_Macin17)

Es más, muchos señalan a Jesse J. Clark, dueño de la empresa como responsable, ya que habría regentado otras empresas de fotografía en el pasado y habría tenido problemas legales con sus trabajadores y otros clientes.

there’s really people like this in the world. I hope no one hires them and they lose their business pic.twitter.com/OosZZcYaX6 — Tyler. (@Tyler_Macin17) May 24, 2020

De momento, no se sabe nada acerca de la devolución, pero algo es seguro: el estudio va a tardar lo suyo en recuperarse de esta polémica.

Fuente: lavanguardia.com