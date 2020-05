Urenda: «Es lamentable que no se celebre y ni siquiera se recuerde la gesta autonómica más importante de Santa Cruz»

El Bunker

04/04/2020

Juan Carlos Urenda, principal ideólogo, gestor e impulsor de la autonomía departamental de Santa Cruz lamentó que hoy cuatro de mayo, día que se aprobó los Estatutos Autonómicos, no sea un día de celebración y que muchos siquiera la recuerden «Es lamentable, el día de hoy se debería celebrar la gesta autonómica más importante de Santa Cruz, pero ni siquiera se la recuerda».

Urenda señaló que hasta la fecha no se ha logrado nada con los Estatutos, y que este solo fue utilizado para aplaudirse y condecorarse, pero de autonomía no se ha visto nada. «Yo no hubiera modificado el Estatuto porque ahora tenemos un problema, cuando se acercan las elecciones ya todo el mundo habla de federalismo y en más de un año de vigencia no se ha logrado nada, lo único que hicieron fue aplaudirse, condecorarse, entregarse pergaminos y salir en los periódicos, pero de autonomía ni hablar y ahora que hablamos de federalismo imagínense si tenemos que modificar el Estatuto actual tendríamos que llamar a otro referéndum, es un daño enorme que se ha hecho a este pueblo y recomponer todos esos errores y mirar hacia el futuro va a costar mucho tiempo».

«A mí se me consideró un opositor, un adversario, un enemigo del Gobernador (Rubén Costas), no hay libre debate de ideas, lo que se ha hecho esta muy mal hecho y recomponerlo va a tardar tiempo», manifestó Urenda.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker