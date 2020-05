Imperdible

PALO CON GARROTE A RUBÉN COSTAS

Santa Cruz.– Carlos Valverde, no se las mandó decir, se las dijo al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

«El Gobernador está más callado que con el Gobierno del MAS, no me digan que la alianza es más importante que la salud, entonces él no puede decir nada. El gobernador se zambulló para no jugar, se acostumbró don Rubén Costas a estar callado» .

Fuente: DonEsteMauricioPorras/