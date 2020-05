Vos no sabés tanto como pensás que sabés

.- Saucedo, leé bien lo que voy a escribir. Estoy casi seguro que vas a saber por qué todos esos ‘sabelotodo’ que últimamente son protagonistas hacen lo que hacen.

Lo que te voy a comentar, no es de mi cosecha. Durante esta cuarentena (Covid-19) me la he pasado leyendo sobre el tema, y tengo la gentiliza de compartir con vos un pequeño resumen. Si prestás atención, no te vas aplazar como dice un amigo. Además vas a darte cuenta que algunas/algunos de los que nos dicen que hacer, no sólo en esta pandemia, son peligrosos ilusionistas.

.- Está bien. Gracias.

.- Empieza así: La ilusión de que uno sabe o conoce es la tendencia de pensar que se tiene un mejor entendimiento del que uno tiene sobre cualquier tópico, tema, concepto, problema… El gran obstáculo para el descubrimiento no es la ignorancia, es la ilusión de que uno sabe o conoce. El término ilusión se refiere a una específica forma de distorsión del sentido o razonamiento.

El exceso de estar seguro sobre algo, tiende a nacer de la ilusión de control y de que uno sabe o conoce. El conocimiento es imperativo para lograr poder en la política, éxito en los negocios, y en muchas otras cosas, pero ¿cuándo sabés si tenés lo necesario del conocimiento correcto?

De acuerdo a George Bernard Shaw; hay que tener cuidado del conocimiento falso, es más peligroso que la ignorancia. Según el doctor Daniel Simons, un elemento de ilusión es el creer que un entendimiento básico es un entendimiento profundo. Y como decía el genio Stephen Hawking, el enemigo más grande del conocimiento no es la ignorancia; es la ilusión de que uno sabe.

¿Te estoy aburriendo?

.- No.

.- Sigo entonces.

Los peligros que posiblemente no dejan triunfar a la mayoría de la gente, son las fallas en su conocimiento de que estos pueden ocurrir. Al respecto, Jay Goltz escribió en el New York Times: es simplemente el problema de negar, o de no saber que no sabés. El mal conocimiento lleva a malas decisiones, y las malas decisiones tienen malas consecuencias. Una de las consecuencias de la ilusión de tener conocimiento es el error en el planeamiento. Según Darron Billeter, la ilusión de tener conocimiento nos lleva a pensar que somos más expertos de lo que somos. Los desastres generalmente suceden porque el que está a cargo no sabe distinguir que la luz al final del túnel es, en realidad, la luz de un tren que viene en sentido contrario a toda velocidad.

Algo de lo que uno piensa que sabe es de confiar, pero algo también no es más que una ‘suposición equivocada’… El resultado de lo que se termina haciendo, depende de la capacidad en saber cuál es cuál. Casi siempre, cómo si la ilusión de saber no fuera suficiente, y para empeorar las cosas, uno defiende a muerte la ‘suposición equivocada’ y es rápido en hacer notar algunas cosas que la confirman; para acabar ignorando las indicaciones que demuestran que uno está equivocado.

¿Te dormiste?

.- No

.- Sabés cuanto no sabés? Al respecto Art Markman escribió: Es muy probable que uno no sabe tanto como piensa que sabe. La mayoría de la gente, no puede explicar el mecanismo de las cosas que utiliza todos los días y piensa que las entiende. Si no lo creés, agarrá un objeto que usás todos los días (el cierre de tus pantalones, un grifo de baño, el parlante de un equipo de música…) y tratá de describir los detalles de cómo funciona. Lo más probable es que vas a descubrir huecos inesperados en tu conocimiento.

La ilusión de tener conocimiento hace que la gente sea mucho menos efectiva de lo que puede ser si entendiera mejor lo que sabe, y la importancia que le da a sus creencias.

La intuición sugiere que tener más información puede aumentar la exactitud en la predicción de ciertos resultados. En experimentos, se ha demostrado que más conocimiento puede disminuir la exactitud y simultáneamente aumentar la confianza en la predicción.

Por consiguiente, no peques de excesiva confianza, no pensés que lo sabes todo, porque no es así, preocúpate por aprender… Y, de la misma manera que no debés asumir que lo sabés todo, no des por descontado que otros lo hacen.

¿Entendiste? O ya sabias lo que no entendiste.