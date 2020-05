Zuleta sobre caso respiradores: «Humérez me decía que tenía todo arreglado con el Ministerio de Salud»

El Bunker

23/04/2020

Walter Zuleta, abogado, desde Perú habló con #ElBunker, niega estar involucrado en el caso respiradores. El jurista aceptó que sí hubo comunicación telefónica con Fernando Humérez «testigo clave» del caso, pero que estas tuvieron fines técnicos.

«Humérez en otras oportunidades me pedía cotizaciones de insumos médicos, en este caso me decía que tenía todo arreglado con gente del ministerio de Salud. Yo no tengo incidencia en ninguno de los proveedores sobre como ponen sus precios», indicó.

Asimismo, negó tener alguna relación con la empresa española IME Consulting. «Yo los conozco por internet».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Por otro lado, dijo que el nunca habló con alguien del Gobierno ni con nadie de Bolivia y eso lo puede comprobar. «Yo no mande la propuesta, nada salió del Perú, jamás hablé con alguien del Gobierno, no hay una sola llamada de mi celular a Bolivia, no tengo teléfono de nadie en Bolivia, no lo conozco a Fernando Valenzuela, somos de diferente época, no lo conozco. Yo solo ofertéi mis capacidades de gestión».

Según contó, Zuleta, pasó contactos de cuatro empresas a Humérez para que él puede elegir. «Hablé con cuatro empresas; israelí, turco, chino y españoles».

El jurista, manifestó que tiene dos teorias sobre la aparición de Humérez; «a querido extorsionar y no le ha salido, entonces ahora a salido a hablar o ha sido contratado por alguna instancia que quiere tapar algo y ha ido por plata», señaló.

Por último, descartó venir a Bolivia a declarar porque dijo no confiar en la justicia boliviana.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker