12 Carlos Rodríguez Braun: El liberalismo clásico como herramienta de análisis

Hoy hablamos del liberalismo clásico como una de las mejores herramientas básicas de análisis para interpretar la realidad y los fenómenos sociales.

Para esto hemos invitado a quien mejor puede explicar los mitos detrás del capitalismo y el libre mercado, con un conocimiento profundo y extendido de las distintas escuelas del pensamiento económico con perspectiva histórica.

Nuestro invitado es no otro que el Prof. Carlos Rodríguez Braun, experto en pensamiento y liberalismo económico con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias. Este doctor en Economía hispano-argentino se caracteriza por aunar el rigor académico con el afán divulgativo. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, y combina la publicación de libros y artículos académicos con la colaboración con medios de comunicación escritos y audiovisuales.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Es un referente y creador de opinión sobre la realidad económica, política y social, además de un defensor de la globalización y el liberalismo. En su faceta periodística destacan sus cargos de director de España Económica y de subdirector de Cambio 16 y del programa de televisión El Valor del Dinero de La2.

Actualmente es columnista de La Razón, Expansión, Actualidad Económica y Libertad Digital y participa diariamente en Onda Cero Radio. Ha publicado artículos en revistas de prestigio como History of Political Economy, American Journal of Economics and Sociology, European Journal of the History of Economic Thought o el Journal des Économistes et des Études Humaines, y también es evaluador y forma parte de los consejos asesores de publicaciones científicas en España y otros países.

Además, es autor de una veintena de libros y traductor de figuras de la ciencia económica como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Maynard Keynes y Friedrich A. von Hayek.

Con cuarenta años de trayectoria académica y profesional ha recibido distintos premios por su trabajo, como el Premio de Honor del Centro Diego de Covarrubias (2018), el Juan de Mariana (2013), el premio Labor Divulgativa Ejemplar (Red Know Square, 2013), Libre Empresa (Fundación Rafael del Pino, 2010) , el 1.812 (Club Liberal 1812, 2009) y el Premio Escuela de Salamanca (El Club de los Viernes, 2020).

Para saber más sobre el Prof. Carlos Rodrígez Braun, visita su página web, en su canal de YouTube, o síguelo en Twitter: @rodriguezbraun

Escucha nuestra conversación en Spotify, YouTube y Apple Podcasts.

Fuente: riosmauricio.com