Abogado de Mostajo dice que aún no lo citaron para ampliar declaración por caso respiradores

El abogado del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, llegó hasta la Fiscalía en La Paz la mañana de este martes para consultar cuándo será convocado para ampliar su declaración por el caso respiradores. Horacio Toro, representante legal, aseguró que su representado retomó sus funciones diplomáticas.

Luego de que se conoció que Mostajo presentó una declaración escrita y no en persona, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar negó que el embajador goce de algunos privilegios, y dijo que no había vuelos de Santa Cruz a La Paz y por ello no pudo asistir a la citación.

Fuente: Unitel