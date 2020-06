Acusan a Gobierno de Bolsonaro de «invisibilizar» las muertes de coronavirus

Autoridades regionales de salud acusaron este sábado (06.06.2020) al Gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro de «invisibilizar» las muertes por COVID-19, después de que un secretario designado del Ministerio de la Salud cuestionara el conteo de decesos por la pandemia.

«El intento autoritario, insensible, inhumano y antiético de invisibilizar los muertos por el COVID-19 no prosperá», dice la nota del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (CONASS) que congrega a los secretarios regionales de salud.

El 5 de junio, el ministerio adoptó un nuevo formato de balance que sólo incluye las muertes y casos registrados en 24 horas, desestimando los números totales de la pandemia. El portal que compilaba los datos salió del aire el viernes y regresó este sábado mostrando apenas los números del último día. El apagón impide ver los datos totales de la pandemia en Brasil, así como los balances regionales y diarios.

«Del punto de vista de la salud, es una tragedia lo que vemos (…) no informar significa que el Estado es más nocivo que el virus», dijo el exministro Luiz Henrique Mandetta este sábado en una transmisión en vivo en redes sociales.

El viernes, Carlos Wizard, secretario designado de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de la Salud, dijo a la prensa local que el balance de muertes por la pandemia sería revisado puesto que los datos actuales eran «fantasiosos o manipulados».

«Su declaración grosera, desprovista de cualquier sentido ético, de humanidad y de respeto, merece nuestro profundo desprecio, repudio y asco», dice la nota de la CONASS.

Por su parte, Bolsonaro matizó en su cuenta de Twitter que «la difusión de datos de 24 horas permite seguir la realidad del país en este momento y definir estrategias apropiadas para atender a la población” y que «al acumular datos, además de no indicar que la mayor parte ya no está con la enfermedad, no retratan el momento del país”.

Brasil, el segundo país con más casos y tercero con más muertes por COVID-19, tiene más de 600.000 casos y superó el viernes la marca de los 35.000 decesos.

En tanto, nuevas protestas convocadas para el 7 de junio en pro y en contra del Gobierno de Bolsonaro vuelven a aumentar la tensión política en medio de la escalada de la pandemia del COVID-19 en el país suramericano, que todavía no alcanza su pico más alto.

