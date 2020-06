Agustín Zambrana recibe amenazas por nota de la Fiscalía

Hace minutos recibí una llamada de una persona que señalaba hablaba a nombre de la Fiscalía General del Estado – Bolivia increpándome entre algunas cosas, el por qué realice esta nota “mentirosa” (adjunto la misma). Le expliqué que al momento de realizar la nota la ex Fiscal de Santa Cruz, nos señaló que ella no había sido formalmente desvinculada, siendo que el titular en la nota era propio como tal.

Lo que más me sorprende que este señor que me llamó, que no recuerdo su nombre que me dijo al comienzo, no quiso volver a decirme el mismo y me dijo, “quien mierda me creía” para poner esa nota. Así mismo le dije con el mismo tono que él me hablaba que me demuestre que Mirna Arancibia, ex fiscal sabía de la misma antes de designar al nuevo Fiscal Departamental, a lo que obviamente no pudo. Lo que más me sorprende es que una persona que es funcionario público hable así a la gente de este país. Señor que me llamó, el país ya cambió, ya no mandan los funcionarios públicos, sino los ciudadanos.

Pd: Por favor si alguien sabe quién es el dueño de dicho fono le pido avisar.

Agustín Zambrana Arze

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram