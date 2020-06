Algo trama la izquierda radical mundial para Bolivia

Opinión: Agustin Zambrana Arze

En los últimos días varios países de la región se han visto envueltos en protestas que por lo general terminan en caos. Casualmente esto ocurre después de realizarse el V encuentro del denominado Grupo de Puebla, que se llevó a cabo el 15 de mayo.

Nuestro país no es ajeno a estas «casualidades», recientemente salió un estudio de investigadores independientes en The New York Times donde califica de deficiente el análisis de la OEA, descartando el fraude electoral del octubre del 2019 ¿cuál es la intención?

Nada más y nada menos que generar caos y desestabilización en el país.

Otro hecho que casualmente puede abrir camino al caos, sucedió días tras, el 8 de junio, en K’ara K’ara-Cochabamba donde un grupo de personas derriban una antena argumentando que era 5G y que esta era dañina para la salud. El mismo hecho casualmente vuelve a suceder, el 15 de junio, en las localidades de San Julián, Ichilo y Yapacaní en Santa Cruz.

Recordemos que esto de derribar las antenas no es nuevo, pues ya había sucedido en Ecuador en octubre del 2019 donde indígenas de Tungurahua se apoderaron de las antenas del Pilisurco y cortaron la señal de las radios y canales de televisión.

Pero seguramente vos dirás ¿cuál es el objetivo?

La idea sería mantener incomunicada a la población indígena campesina sobre los hechos a nivel nacional (Bolivia), para que estos no sepan lo que sucede en temas de corrupción del anterior gobierno y continúan la divulgación de estos por redes sociales, ya que como se sabe, esa fue el arma más poderosa para poder mostrar a todo el país y el mundo los atropellos y abusos del gobierno del ex presidente Evo Morales. Hoy el Grupo de Puebla está trabajando para que vuelva la línea Evista, Madurista y otros de extrema izquierda y uno de sus objetivos es frenar la propaganda hacia ellos. Como también generar caos en las regiones campesinas. Y qué mejor sin que nadie vea.

Casualidad o no pero algo que tienen en común todos estos hechos es exigir la salida del gobierno actual para profundizar el caos y sentimiento de descontrol en el país. Yo no me chupo el dedo pibes.

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker