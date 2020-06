Andrónico niega que el alcalde de Entre Ríos haya dicho que «no existe el Covid»

El dirigente del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, negó que el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, haya manifestado que “no existe el Covid” o que era “un invento”, como le atribuyeron el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y algunos medios de comunicación.

Mediante su cuenta de Facebook, sostuvo que Murillo mintió con esa versión y que la “prensa amarillista” hizo eco de esa mentira.

Emplazó tanto a la prensa como al ministro Murillo a que demuestren esas declaraciones de Rojas, o de lo contrario quedarán como mentirosos.

“En ningún momento el hno. Aurelio Rojas(+) Alcalde del Municipio de Entre Ríos dijo que «no existe Covid 19 o era un invento». Le emplazamos al ministro de gobierno y a la prensa, que demuestren esas declaraciones que lo afirman con tanta propiedad, de lo contrario son unos mentirosos que sólo están en el afán de ganar algún rédito político y de desprestigiar a la región del Trópico” (sic), publicó el dirigente.

Adjuntó capturas de pantalla de medios de comunicación que tomaron como verdad que el alcalde Rojas había dicho que el coronavirus era mentira y criticó el profesionalismo de la prensa.

“No todas (de la prensa) pero la mayoría, no cruzan información, no hacen investigación por tanto no tienen fuentes fidedignas, toman cualquier cosa como fuente y así mienten al pueblo”, sostuvo.

El ministro Murillo dijo el pasado 8 de junio que el alcalde Rojas se había burlado del coronavirus y que, además, sostenía que era un invento de la derecha y el imperio.

El alcalde Rojas falleció la noche del miércoles 17 de junio, después de varios días de estar internado en terapia intensiva, afectado por el Covid. Su situación se complicó porque tenía condiciones de base como diabetes, hipertensión y otras.

Fuente: erbol.com.bo