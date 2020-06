Añez pide a la Policía que se prepare para frenar a violentos

En el acto de aniversario 194 de la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz, la presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Añez, le pidió a las fuerzas de seguridad policiales que se preparen para “frenar la violencia de los violentos”, así como para combatir el narcotráfico y la delincuencia.

“Le pido a la Policía Boliviana que se prepare, porque Bolivia la necesitará trabajando para combatir las drogas, trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia”, maniestó Añez junto al alto mando policial y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

La mandataria observó que “el evismo vuelve para dividir con violencia, vuelve como ya lo ha hecho, para volar y quemar torres de comunicación, para secuestrar a periodistas que intentan informar con libertad, para expulsar a la Policía del Chapare y quedarse sin más ley en esa zona que la que impone la tiranía de la coca ilegal”.

Señaló que “muchos violentos aprovechando la cuarentena se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano”.

“Yo le pido a la Policía Boliviana que asuma junto al pueblo boliviano una nueva misión: la misión de impulsar el orden, de impulsar la ley y de impulsar la seguridad en el país, porque si no hay orden, si no hay seguridad y si no hay ley, no hay habrá reactivación económica para las familias bolivianas”, conminó.

Remarcó que “le tocará a la Policía protagonizar junto a su pueblo la construcción del ambiente que se necesita para reactivar la economía del país y de los hogares bolivianos”.

También dijo que “muchas mafias de las drogas están aprovechando la cuarentena para instalar y fortalecer sus negocios y sus organizaciones en distintos sitios del país por ejemplo en el Chapare, en algunos lugares del Beni”.

Añez lamentó que “la consecuencia de tener de tener al evismo expulsando a la Policía del Chapare y saboteando la cuarentena fue que esa zona bella y querida de nuestro país ha resultado ahora muy afectada por la infección”.



Fuente: erbol.com.bo