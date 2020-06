Angélica Sosa: «El coronavirus ya está en todos los barrios»

La máxima autoridad municipal informó que los casos ya se han reportado en toda la mancha urbana.

Aida Maria Zuazo Dominguez

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, esta noche, brindó un informe sobre la situación del municipio con respecto a los casos de coronavirus. La autoridad adelantó que «el coronavirus ya se encuentra en todos los barrios», mostrando un mapa de la mancha urbana donde se observa que casi no existe ninguna unidad vecinal sin la infección.

Sosa, adelantó que se habilitarán en los próximos días 185 camas en los centros de segundo nivel, además que se contarán con pruebas rápidas en los laboratorios de esos nosocomios.

«El centro de la ciudad está cundido. El distrito 1 está con contagio casi en su totalidad de Unidades Vecinales (UV). El distrito 2 igual presenta a muchas familias con casos. En el 3 solo hay una o dos UV sin contagios. En el 4 solo una UV sin casos. En el distrito 5 existe la mayor cantidad de casos positivos. En el 6 la Pampa de la Isla se cundió. En la Villa Primero de Mayo (distrito 7) ya hay más de 30 UV con contagios. En el distrito 9 y 10 crecieron los contagios. En el distrito 13 hasta hace dos semanas atrás no habían personas enfermas, hoy sí. En el 14 no se presentan casos, pero creemos que no están informando sobre ellos», explicó la autoridad.

Más recursos

Sobre los bloqueos que los diferentes municipios de Santa Cruz están realizando en protesta a la falta de respuesta del Gobierno sobre la dotación de recursos económicos para la lucha contra el coronavirus, Sosa indicó que apoya la medida, pero que la capital cruceña, en estos momentos, no puede parar, porque ya tiene a sus habitantes encerrados desde hace más de 70 días.

«El Gobierno nacional debe escuchar y responder la demanda de los municipios. Los casos siguen subiendo y los recursos se están acabando. Insistimos en que se escuchen nuestros pedidos. En nuestras conversaciones con los ministros han manifestado que les importa mucho Santa Cruz, este es el momento de demostrarlo«, indicó Sosa.

La alcaldesa interina lamentó que se compare la situación de la capital cruceña con el resto de las capitales del país, porque existe una gran diferencia en cuanto a la extensión y a la cantidad de habitantes.

Fuente: El Deber