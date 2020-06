Angelina Jolie reveló qué fue lo más duro que vivió al lado de Brad Pitt

La actriz habló sobre su sonado divorcio y ofreció detalles de su vínculo actual con el padre de sus hijos

En 2016 se hacía pública la separación de una de las parejas más consolidadas de Hollywood, la formada por los actores Angelina Jolie y Brad Pitt. La ruptura, tras una década juntos y seis hijos en común, se dio entre duras acusaciones de por medio. Poco han hablado desde entonces, pero ahora la intérprete estadounidense ha sorprendido con unas impensadas declaraciones acerca de lo mal que estaba en los últimos años de su matrimonio con el galán eterno de Hollywood.

En una reciente entrevista con Le Figaro, Jolie ofreció algunos detalles sobre el final de su historia de amor. “Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante”, confesó la actriz de 45 años. «Sentía una tristeza profunda y verdadera, estaba herida”.

No obstante, Jolie rescata algo bueno de todo ello y describió ese momento como un punto “interesante para volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”. “Al final, esto es quizás lo más humano”, expresó.

La actriz dijo que lo que más le costó tras la ruptura fue encontrarse a sí misma y recuperarse de algunos problemas de salud. «Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil. Tengo que redescubrir la alegría”, se sinceró.

Para ella el papel de madre está por encima de todo y está abocada completamente a la crianza de sus seis hijos. «Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te convertís en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos”.

Al ser consultada sobre su vida en Los Ángeles, la actriz dejó en claro que reside allí por su ex: “No estoy realmente apegado a esta ciudad. Preferiría viajar con más frecuencia, pero hoy no es compatible con el trabajo de Brad. Yo coopero”.

Sobre la intención de dedicarse full time a la dirección, Jolie comentó: “Esa era mi intención en ese momento, pero con la separación tuve que revaluar mis elecciones: encuentro necesario estar presente con mis hijos y no estar ausente constantemente”, sentenció. «Ahora no es un buen momento para involucrarse en proyectos a largo plazo. En cierto modo, ser actriz resulta ser más sencillo hoy, porque es una actividad que me ocupa menos tiempo”.

«Interpretar a un personaje fuerte como la malvada reina de Maléfica es una forma de terapia. Interpretar a un personaje poderoso realmente puede ayudarte a reconstruirte cuando no te sentís lo mejor posible”, añadió la intérprete .

En cuanto a su momento actual, la ganadora del Oscar reflexionó: “Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia o la moderación. Tengo una casa en el fondo de la selva, y nunca me he negado a ir a territorio en conflicto. Trabajo en la ONU. Me esfuerzo por vivir experiencias que considero necesarias para mi construcción como ser humano. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan».

Fuente: infobae.com