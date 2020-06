Ante muerte en vía pública por Covid-19, piden informes a Leyes sobre plan y crematorio

Ante la muerte de Juan Carlos Ch., el sábado en vía pública a causa del Covid-19, el Concejo Municipal conminó al alcalde José María Leyes a informar sobre cuál es plan de contingencia para atender la emergencia por la pandemia y qué pasó con la ampliación del crematorio.

Los Legisladores pidieron que el plazo de 24 horas el Ejecutivo municipal envíe los informes del plan y del crematorio. En tanto, en 72 reporte qué pasa con los centros de aislamiento para sospechosos de Covid-19.

“La resolución se ha aprobado por unanimidad, porque no podemos seguir permitiendo que haya fallecidos en las calles. Entonces los centros de aislamiento ya se tienen en Santa Cruz y en La Paz; no es posible que nosotros no tengamos”, cuestionó el concejal Edwin Jiménez.

El paciente Juan Carlos Ch., murió luego de peregrinar por siete hospitales el sábado, que no pudieron atenderlo por falta de equipamiento y de espacio, pues como el caso del Hospital del Sur están colapsados con pacientes sospechosos y leves que debían estar en otro centro como el Hospital del Norte pero que desde hace tres meses no se habilita.

“De qué sirve que pidan presupuesto, aprobemos y no lo ejecuten. Por eso pedimos informes con resolución y conminatoria. Ayer aprobamos que se instruya al Ejecutivo para que en 72 horas deba tener los centros de aislamiento”, dijo Jiménez.

A parte de fallecer en vía pública, los familiares del difunto tuvieron que peregrinar por cuatro cementerios y el crematorio. En ningún lugar hallaron espacio.

El crematorio, considerada la mejor medida de bioseguridad para la disposición final de los cadáveres Covid-19 está colapsado y con lista de espera, porque sólo puede incinerar tres cuerpos por día.

“El 11 de abril se aprobó un presupuesto de 47 millones de bolivianos para atender el coronavirus, 2 millones estaban previstos específicamente para la construcción de un horno crematorio por adjudicación directa. Ante esto hemos solicitado informes al Ejecutivo sobre este presupuesto”, expresó el concejal Jiménez.