Aramayo a Torrico: «No discriminamos a provincias»

viernes, 26 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“No es desjerarquizar la Copa Simón Bolívar, es no discriminar a los interprovinciales”, sostuvo del director del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo, para responder al presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), Wálter Torrico, sobre las cuatro fases que debe superar un elenco de provincia para llegar al cuadro principal del torneo.

“Prácticamente le echaron tierra a las pretensiones que tienen estos elencos de aspirar al profesionalismo”, criticó Torrico. Aramayo lamentó “las expresiones de mi amigo Wálter y veo que desconoce el formato en el que se desarrollará la Simón Bolívar, es al contrario, se les dará más oportunidad de estar en el certamen y sin discriminaciones”.

El directivo explicó que en el actual formato que se tiene existe la posibilidad de que hasta cuatro equipos pasen al cuadro principal de la Copa, mientras que antes sólo iba el campeón. “Al margen del campeón, se amplía la chance para que el segundo, tercero y cuarto del interprovincial jueguen una fase con los nueve terceros de cada asociación, de donde clasifican cuatro equipos a la instancia final, es decir, lo que se hace es no discriminar y no desjerarquizar como menciona Wálter, que se ve que no ha leído el documento y está equivocado”. Sobre el pedido que realizó el titular de la AFLP, para que la FBF facilite 10.000 dólares a los campeones y subcampeones de cada asociación, Aramayo comentó que la federación cubrirá la bioseguridad del fútbol profesional y de los clubes de la Simón Bolívar.