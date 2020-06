Arce califica de «demagógico» el programa de empleos del Gobierno

lunes, 29 de junio de 2020 · 17:18

Fuente: paginasiete.bo

El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, se refirió este lunes al Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que calificó como como «demagógico» y «político», ya que, según él, “no garantiza las fuentes laborales y excluye a los municipios rurales, enfocándose en el área urbana para captar votos en las próximas elecciones generales”.

“Esto es simplemente demagógico y parte de la campaña de la agrupación Juntos para las elecciones. No es algo que vaya a resolver los problemas de los bolivianos”, afirmó el candidato por el expartido de gobierno.

Sobre el decreto en sí, explicó que “crea cuatro fondos de garantía, para lo que se requiere una inversión de 2.671 millones de dólares, de los cuales sólo 15 millones están destinados a preservar empleo; y 17 millones para microempresas. Lo demás está destinado a la gran empresa privada, estamos ante el regreso del neoliberalismo”.

Arce sostuvo que ya hubo beneficios para la empresa privada durante la administración de Jeanine Añez, pero aseguró que “no existe ninguna política que vaya a fortalecer la empresa pública, que ha sido un bastión de nuestro modelo económico”, y aseguró que en estas entidades hubo despidos masivos.

“Los que van a ganar con este decreto, en primera instancia, es la banca, la plata va a ser entregada para que sea administrada por el sistema financiero. Eso es lo que estamos viendo y eso nos recuerda al viejo decreto de 1987, el 21670, de Víctor Paz Estenssoro, que lanzó su decreto de reactivación, donde los más favorecidos eran los bancos”, manifestó.

Sobre la calificación de que es una medida política, Arce dijo que el programa de Añez «está yendo a su nicho de votación y no a resolver los problemas de la ciudadanía. Los trabajadores no van a tener empleos, los pobres no van a tener ingresos porque no se incorpora nada para el tema de la demanda y el pueblo boliviano va a pagar este endeudamiento externo”.