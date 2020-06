Arias asegura que la Gobernación destruyó en tres semanas el trabajo de varios meses en el Sedes de La Paz

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó el lunes que la Gobernación de La Paz destruyó en tres semanas todo el trabajo realizado en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) durante varios meses para enfrentar la pandemia del COVID-19 en esta región del país.

«En tres semanas de intervención del Sedes por parte de la Gobernación se ha destruido lo que se armó en meses, nuestros ERAs (Equipos de Respuesta Rápida) ya no están funcionando, llamen ustedes al 168 (número de emergencias) y no hay quien conteste, la gente está impaga y esto no puede ser», manifestó Arias, quien además es delegado presidencial en La Paz para lucha contra la pandemia.

Agregó que incluso durante el pasado fin de semana, en un recurrido por varias provincias paceñas, constató que hay un total abandono de los centros médicos, que se encuentran sin equipos, sin la fiscalización necesaria. «Esto es grave», alertó.

Por ello, solicitó a la ministra de Salud, Eidy Roca, dar una «pronta solución» al conflicto por el control del Sedes porque en la pandemia se necesita que se asuman acciones de manera coordinada.

Por su parte, Roca hizo un llamado público a la Gobernación para que revise la actitud que está tomado para no dar curso a las acciones conjuntas que se necesitan para contrarrestar la crisis sanitaria.

«Necesitamos trabajar todos y quiero decir algo más, si no se logra un trabajo coordinado con el Sedes, el Ministerio de Salud va a tener que tomar las medidas necesarias para que el Servicio Departamental de Salud tome la responsabilidad en todo el departamento y con todas las medidas necesarias», advirtió.

xzs/ EC/

Fuente: ABI