Beni: Estiman que el 95% de la población tiene coronavirus y podría ser un banco de plasma hiperinmune

El rastrillaje «casa por casa» para detectar casos de coronavirus en Beni.



APG

La población de Beni podría convertirse en un banco de plasma hiperinmune para el país si se realizaran las pruebas de PCR, pues se estima que una gran parte de la gente ya se contagió con el coronavirus.

Ese criterio corresponde el médico Ignacio Tapia quien, a la cabeza de un equipo de profesionales de salud de Sucre, brinda atención solidaria desde hace más de dos semanas en ese departamento.

El profesional se manifestó preocupado por la falta de personal médico y de enfermeras, y reprochó que hasta ahora las autoridades del país no asignen más profesionales a Beni pese a los reiterados compromisos que realizaron.

Tapia estimó que por lo menos el 95% de la población de Beni está infectada con el coronavirus; una muestra de ello es que muchas personas han muerto y otras presentan síntomas que no están registradas en los reportes diarios de coronavirus. “Las cifras no son reales. El Sedes no dice las cifras reales”, insistió.

Una muestra de ello es que recientemente ingresó a una casa a brindar asistencia médica y se enteró que el padre y la madre habían fallecido, además de otro miembro de la familia, mientras que el resto estaba con síntomas de coronavirus.

El médico voluntario explicó que ello se debe a que no se están realizando las pruebas de PCR necesarias para conocer cuánta gente ya superó la infección y creó anticuerpos al covid-19.

A decir de Tapia, esa información es crucial pues los resultados derivarían en una reserva de plasma hiperinmune, que bien podría tomarse con un banco para todo el país y salvar vidas. “Que el sufrimiento del pueblo beniano sirva por lo menos para curar Bolivia”, enfatizó.

Por ello, sugirió que a Beni se le dote la brevedad posible de un equipo de alféresis para extraer el plasma sanguíneo de los pacientes que ya dieron positivo a coronavirus; sin embargo, expresó su duda de que aquello vaya ocurrir pronto, por lo que junto a la actriz boliviana Carla Ortiz están gestionando la donación de un equipo ante una fundación.

Tapia afirmó que “asume” que es positivo a coronavirus, debido a que tuvo síntomas de la enfermedad, pero que no puede acceder a una prueba; empero, hizo notar que se encuentra bien de salud y que continúa asistiendo a los enfermos.