Bolivia no puede acceder a recursos por bloqueo legislativo del MAS en la Asamblea

Bolivia enfrenta la emergencia sanitaria con los bolsillos vacíos. Desde marzo a la fecha, el Covid-19 ha provocado la muerte de 512 personas y los contagiados suman 15.281 hasta el miércoles. Sin embargo, desde diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo no puede acceder a los créditos gestionados ante organismos internacionales por las trabas que impone la Asamblea Legislativa, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Revisando los datos de la deuda externa del Banco Central de Bolivia se evidencia que de diciembre de 2019 al 31 de mayo de 2020, la cifra subió de $us 9.007 millones a $us 9.367 millones; es decir $us 360 millones más. Sin embargo, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlinck, reveló que no han podido acceder a esos recursos, ni a los gestionados ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, la CAF-Banco de las Américas ni del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por falta de leyes. «La Asamblea Legislativa no aprobó ni el crédito que se registra en el BCB. No se ha utilizado ese dinero», dijo.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, confirmó la declaración del viceministro y explicó que efectivamente se trata de seis proyectos de ley estancados en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, que están en ese despacho desde el 24 de abril hasta la fecha.

En la víspera, Franco envió una carta a la presidenta de la mencionada comisión, Otilia Choque (MAS), para que le explique si hizo seguimiento a las consultas sobre las normas con el Poder Ejecutivo. «Solicité que los técnicos de los ministerios se reúnan con los legisladores para acelerar las normas y que se pueda acceder a los recursos lo antes posible. Estamos en emergencia y desde el Ejecutivo nos solicitaron celeridad«, enfatizó.

Al igual que Schlink mencionó que los documentos son los créditos gestionados ante el Banco Mundial y FMI, entre otros, para atender los efectos de emergencia sanitaria nacional. La ley de alivio tributario y exportación de servicios también está en esa comisión desde el 4 de mayo, además de otro proyecto para el uso excepcional de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para pago de salarios en las universidades (la ley establece que sea para inversión).

La diputada también lamentó que la ley para aumentar el presupuesto de salud (10%) esté estancada hace más de 15 días en la Comisión de Planificación en momentos en que urge atender la emergencia, superando el plazo fijado, por lo que envió una nota para que se remita la misma al pleno de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, desde el MAS niegan esta situación. El diputado Henry Cabrera a tiempo de mencionar que no tiene el dato exacto de las leyes aprobadas, señaló que «se han aprobado los créditos en la Asamblea, aunque deben faltar algunos para enfrentar la emergencia».

Sobre el tema la diputada Otilia Choque, que preside la Comisión de Planificación, dijo que efectivamente se trata de varios créditos, pero debido a que era feriado no tenía la documentación para responder y que lo hará el viernes.

Hace una semana, en declaraciones al diario La Razón, Choque sostuvo que postergaron la sesión para aprobar el crédito del FMI porque el Ministerio de Economía les tiene que explicar el proyecto de ley, las condiciones del contrato de crédito, especificaciones financieras, el tiempo, si hay años de gracia, si hay intereses, a partir de cuándo corre, cuánto por ciento es el interés y los plazos de la deuda.

SOLICITUD DE CONSIDERACIÓN “DIRECTA” DEL PROYECTO DE LEY 512/2019-2020 DEL 10% PARA SALUD by Diario EL DEBER on Scribd

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE LEY by Diario EL DEBER on Scribd