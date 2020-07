Caen hasta un 24% las exportaciones bolivianas hasta mayo

La pandemia del coronavirus contrae las exportaciones bolivianas. Según la gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, en el resumen global hasta mayo, en volumen y valor, se percibe una merma comparado con igual periodo de 2019. En los primeros cinco meses, las exportaciones alcanzaron los $us 2.592 millones, un 24% menos de lo registrado en igual periodo de la gestión pasada. El volumen mermó un 36%.

De forma general, a juzgar por Peña, todos los sectores se vieron afectados por un descenso en las ventas externas. Sin embargo, dijo que las exportaciones de minerales fueron las más golpeadas con una caída del 36% en valor y un 44% en volumen, siendo el zinc el que experimentó un mayor descenso dentro del sector de minerales. Las ventas de hidrocarburos registran igual tendencia. Bajaron un 15% en valor y un 41% en volumen.

Dentro de las exportaciones no tradicionales, mencionó que las ventas de oleaginosas -soya y derivados- fueron las de mejor desempeño y alcanzaron un valor de $us 285 millones hasta mayo de 2020. La castaña, le sigue, con $us 43 millones.

Hizo notar que la exportación de carne triplicó su facturación logrando hasta mayo $us 20 millones. También destacó las ventas de azúcar por un valor de $us 19 millones, con un incremento del 63% en valor y un 80% en volumen.

Bolivia registró un déficit comercial de $us 31 millones hasta mayo del 2020. Sin embargo, es menor al registrado en igual periodo de la gestión pasada cuando alcanzó los 674 millones.

Brasil y Argentina son los principales mercados de destino de las exportaciones bolivianas debido a las ventas de gas natural. Empero, Peña aclaró que en los primeros cinco meses de este año estos países bajaron sus compras a Bolivia. En el caso de Brasil un 17% y Argentina, un 12%. Para las exportaciones no tradicionales los países miembros de la Comunidad Andina y EEUU se constituyen como principales destinos.

Según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), con datos del INE hasta abril, los productos alimenticios registraron un mejor desempeño en exportaciones, comparado con similar periodo del año pasado. Destacan la carne bovina, los productos agroindustriales y agrícolas que mantuvieron sus niveles de ventas internacionales. En el caso de la carne bovina, creció de $us 6 a 15 millones.

En términos de valor, la Cadex desglosa que los productos derivados de la soya, tanto harina como aceite, son los principales productos exportados con $us 137 millones y $us 63 millones, respectivamente. Ambos productos mantienen sus niveles de exportación con respecto a similar periodo del pasado año. Con relación al azúcar, aluden que se registra un crecimiento del valor exportado de $us 5 a 17 millones hasta abril de 2020.

Con relación a los países que absorben la demanda exportable de Bolivia, desde Cadex afirmaron que en el caso de minerales son Japón, China, Corea del Sur y Australia y que India, Emiratos Árabes y Hong Kong son los principales destinos de minerales preciosos. En hidrocarburos, son Brasil y Argentina y, en el caso de los productos no tradicionales, son Colombia, Perú, Ecuador y EEUU.

Fuente: https://eldeber.com.bo/