Cárdenas anuncia que el país está «en vísperas» de iniciar la educación virtual

domingo, 14 de junio de 2020 · 20:21

Fuente: paginasiete.bo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció el domingo que el país está “en vísperas” de iniciar la educación virtual, después que alrededor de 130 mil maestros a nivel nacional están por concluir el proceso de capacitación, en la que se les adiestró sobre el uso de plataformas educativas digitales, pero también anunció que donde no hay internet se aplicará la educación a distancia a través de radios comunitarias.

“Estamos en las vísperas de iniciar la educación virtual con valor curricular y certificación del ministerio de Educación”, válidos para participar en compulsas para optar cargos jerárquicos, sostuvo Cárdenas, en el programa “Primero la verdad” de BoliviaTv.

Explicó que empresas transnacionales como Google y Microsoft, entre otras, capacitan a maestros del país en el manejo de una de las 47 plataformas educativas virtuales. “Arrancamos (con la educación virtual) en los siguientes días y para eso queremos maestros bien capacitados”, anunció que la educación virtual será ejecutada en las más de 14 mil unidades educativas y las que serán dirigidas por los directores distritales de educación.

Cerca de tres millones de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, en el país, no acuden a las unidades educativas, desde marzo pasado, para evitar el contagio del coronavirus; ocurre lo mismo con estudiantes de institutos y universidades públicas y privadas. Muchos de los centros educativos, en particular los privados, aplican plataformas educativas y ya tienen previsto concluir el primer semestre de 2020.

El ministro Cárdenas, que por ahora dijo no hay vacación de invierno, explicó que una plataforma educativa tiene servidor, software de gestión educativa, tecnología de información y comunicación (TIC), tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). Dijo que el docente es un facilitador de esta nueva educación, pues determina el camino que se va seguir en un año lectivo, desde el cronograma de actividades hasta el logro educativo, señalando las estrategias y metodologías de enseñanza, los recursos tecnológicos (videos) y textos digitalizados, también debe mencionar los medios de comunicación para generar la retroalimentación.

En torno a la educación virtual, continuó, una unidad educativa debe adoptar con cuál de las otras tres modalidades de educación virtual complementará el proceso de enseñanza aprendizaje: educación presencial, semipresencial y a distancia. Dijo que al menos deben ser dos las utilizadas.

Cárdenas anunció que el Gobierno conseguirá y dotará computadoras a los maestros que no recibieron esos equipos durante el gobierno anterior y no descartó que también los estudiantes pudieran recibir, para implementar la educación virtual. “Vamos a conseguir computadoras y completar la dotación a los docentes que no tienen. También hay que dotar a los estudiantes, comprar computadoras para aquellos estudiantes que no puedan adquirirlas”, añadió.

Informó que ya suscribió un acuerdo con la estatal Entel para bajar los costos de acceso al internet, un boliviano la hora, y anunció que hará lo mismo con las otras telefónicas, Viva, Tigo y Axes, incluida las cooperativas que hay en cada ciudad del país.

Dijo que hay que echar mano del Satélite Tupac Katari instalando antenas en regiones donde no hay internet. “Otro plan para el acceso al Internet es con el satélite Tupac Katari. Debemos instalar más antenas para bajar la señal. El gobierno anterior instaló algunas, pero muchas están mal y no funcionan. Debemos conseguir presupuesto para esto”.

Cárdenas, que recordó que el 6 de junio entró en vigencia el DS 4260 que pone en vigencia la educación virtual, aseguró que “se recurrirá a la educación a distancia, a través de radio y televisión, mientras ampliamos la red de llegada del internet” a través de otra modalidades. Recordó recuperar las experiencias exitosas de radios como Erbol, Irfa, Pío XII, etc., para no perjudicar a los estudiantes.

“Mi sueño es que cada uno de los hogares bolivianos, de la ciudad y del campo, tengan fibra óptica. Con eso vamos a poder solucionar muchos problemas en el ámbito educativo”, dijo la autoridad.

En esa línea, Cárdenas informó que en días pasados suscribió un acuerdo con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para reactivar los más de 20 puntos de fibra óptica que tiene en la ciudad para interconectar la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) con el Ministerio de Educación con el propósito de bajar el costo del acceso a internet, de manera particular para estudiantes de esa casa superior de estudios.

El titular de Educación también anunció que replicará el acuerdo con la comuna paceña en otras ciudades para que no solo la educación superior ingrese a la educación virtual sino también las unidades educativas públicas y privadas.

Cárdenas afirmó que el acceso a internet no puede ser utilizado como pretexto para no avanzar en la implementación de la educación virtual. Criticó al gobierno anterior por no implementar la educación virtual pese a que cuando él era Vicepresidente (1993-97) dejó el internet para que la educación la desarrolle. “En tres décadas no hemos podido lograr que la fibra óptica llegue a cada hogar, una vergüenza, hemos perdido, por eso, 30 años”, protestó.

Se prohibía educación virtual

El ministro Cárdenas también denunció el domingo que el extitular del área, Roberto Aguilar (MAS), prohibió el desarrollo de la educación virtual en los institutos bajo sanción. El director general de Educación, Julio Irahola, informó que hay dos resoluciones ministeriales de 2017 donde se prohíbe la educación virtual, se advierte con multas desde 10.000 bolivianos e incluso en caso de reincidencia con el cierre de los institutos.

“Tenemos dos resoluciones ministeriales anteriores que en realidad prohíben o prohibían la educación virtual, se prohibía, por ejemplo aquí estoy con una resolución ministerial 2600 del 18 de septiembre de 2017, donde ponen como falta muy grave ofertar e implementar carreras o cursos de capacitación en modalidades a distancia, virtual o semipresencial y fines de semana”, precisó.

Agregó que la resolución ministerial 2943, del 26 de diciembre de 2017, en uno de sus artículos considera como falta ofertar y/o implementar carreras y/o cursos de capacitación en modalidades a distancia, virtuales o semipresenciales. Irahola anunció que la actual gestión dejará sin efecto las resoluciones que castigaban la educación virtual con otras que incentiven la formación vía plataformas educativas virtuales.

El exministro de Educación, Roberto Aguilar (MAS), respondió a Cárdenas a través de un tuit para señalar que prohibió porque en los institutos técnicos la base de la formación era la práctica. “Cárdenas, acusa que en institutos se prohibió clases virtuales. SÍ, si Mae de Educación, sabe por qué? No, no lo sabe. Son institutos técnicos, tecnológicos, productivos donde la base de formación es la práctica, talleres en el 70% mínimo. Virtuales para mecánica, veterinaria?”, se lee en su cuenta de Twitter.

