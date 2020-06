César Salinas: «Téllez es mi amigo, está de vacación»

Campeones

domingo, 28 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), aclaró ayer que Freddy Téllez “está como una especie de vacación. (…) Es mi amigo, el tema de su continuidad está en sus manos”, al hablar de la renuncia del dirigente al cargo de director general ejecutivo del ente.

Reveló que Téllez atraviesa por un “problema de salud” y que en los siguientes días se reunirá con él para intentar convencerlo. “Si ya no le gusta el trabajo, no pasa nada”, puntualizó.

“Está como una especie de vacación y no quiero tocar más el tema. (…) Es mi amigo desde hace 10 años. El tema de su continuidad está en sus manos”, agregó. Salinas subrayó que la carta de llamada de atención para que los miembros de la FBF no hagan declaraciones a la prensa “no fue específica a él, la carta fue para todos los ejecutivos de la federación”. Insistió en que “la instructiva no fue para él”.

“La valentía de Téllez”

Para Salinas, “hay temas más importantes que tocar. Sé que hay mucha gente que se ha debido alegrar porque Freddy salió. Él era el único contestatario contra la estructura antigua que manejan muchos dirigentes”.

Sin nombrarlo, también se dirigió al presidente de Bolívar, Marcelo Claure. “Hay gente que tuitea y lanza muchas cosas y nadie se anima a responderle, en cambio, él sí lo hacía, pero con conocimiento de causa. Freddy tuvo la valentía de cuestionarlos, de aclarar y normativamente ubicarlos, pero eso no gusta en el país”, se lamentó.

Téllez renunció al puesto que ocupó por dos años en la federación debido a una controversia con Salinas, quien difundió un memorándum firmado para que los funcionarios de la FBF no emitan declaraciones a la prensa sobre temas federativos.