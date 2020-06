Cinco películas bolivianas son parte del Festival de Cannes 2020

jueves, 25 de junio de 2020 · 12:57

Cinco películas bolivianas son parte del mercado de cine Marché du film de la edición 73 del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia). Las producciones Anomalía de Sergio Vargas, Tu Me Manques y Blood red ox de Rodrigo Bellot, Pseudo de Gory Patiño y Karnawal de Juan Pablo Félix participan del festival que este año es virtual, debido a la pandemia del coronavirus, informó la Agencia del Desarrollo del Cine y el Audiovisual Bolivianos (Adecine).

El cineasta Bellot -según Adecine- destacó que por el formato virtual existe una oportunidad más “democrática de participar”, sin los gastos operativos de antes. “El mercado es un espacio monumental para saber lo que la gente está produciendo, lo que se vende y lo que la gente busca para comprar”, apuntó.

A la cita mundial del cine se suman los productores bolivianos Gerardo Guerra (Londra Films P&D) y Agar Burgos (Bolivia Lab), quienes se acreditaron para formar parte de los espacios que brinda el encuentro (seminarios, talleres, visionados y otros).

“Buscamos ampliar la red, dar a conocer nuestra presencia como laboratorio. Esto es muy importante ya que este 2020 y 2021 el país invitado de Bolivia Lab es Francia”, resaltó la productora boliviana Agar Burgos.

Por su parte, el productor y distribuidor Gerardo Guerra coincidió en que el acceso será más “directo y barato” por su cualidad virtual. Subrayó que están en la búsqueda de coproductores y fondos para al menos cuatro proyectos: Manos arriba y Emputadas, de Tomás Bascopé; El perro en el año del perro, de Alejandro Suárez; y la postproducción de La reina de los hornos, de Nathalie Iriarte. Como distribuidor, Guerra evalúa traer películas para formatos de autocines y plataformas.

El encuentro mundial de cine, celebrado en la ciudad francesa de Cannes, es uno de los más importantes del mundo, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). En su edición 2020, debió realizarse entre el 12 y el 23 de mayo, pero a causa de la pandemia mundial corre una dinámica virtual. El Marché du film se realiza entre el 22 y el 26 de junio de 2020.

Este encuentro cinéfilo nació el 20 de septiembre de 1946 de la mano de las autoridades francesas Jean Zay y Albert Sarraut, ministros de Educación Nacional y Bellas Artes, e Interior, respectivamente. Cuenta con el mercado de cine y las secciones paralelas (Semaine de la Critique, Quincena de los directores, Association for the Distribution of Independant Cinema – ACID y otros).

En 2019, el festival francés contó con 57 películas en su Selección oficial, procedentes de 35 países, y fueron parte del mercado Marché du film cerca de 12.500 participantes de 121 países, con más de 4.000 películas y proyectos. El mercado es una cita anual para profesionales productores, distribuidores, compradores, programadores y otros, en la que se consolidan y coordinan proyectos cinematográficos.

“Cuando pase la crisis sanitaria será necesario reiterar y demostrar la importancia y el lugar que el cine, sus obras, sus artistas, sus profesionales, sus salas y su público ocupan en nuestras vidas”, destaca el festival en su página oficial.

Las cintas bolivianas en el Festival de Cannes 2020

Tu me manques (Rodrigo Bellot)

Sinopsis

Jorge, un padre tradicional boliviano, recibe noticias del suicidio de su hijo Gabriel. Semanas después de la tragedia encuentra le computador portátil de su hijo donde descubre que tenía una relación amorosa con Sebastián, otro joven compatriota que vive la ciudad de Nueva York (EEUU), donde su hijo estudiaba. Después de una primera confrontación violenta por Skype, Jorge decide ir a NY a buscar respuestas sobre la muerte de su hijo, pero lo que encuentra le cambiará la vida para siempre e inspirara una obra de teatro que cambiara la vida de muchos más en Bolivia.

