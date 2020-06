Cívico cruceño critica a candidatos por ‘sacarse los trapitos sucios’, mientras el MAS hace lo que quiere

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cree que Santa Cruz debe llevar la batuta poniendo en marcha medidas en defensa de la democracia.

«Ya está de buen tamaño que sigan sacándose los trapitos sucios (los candidatos), el pueblo les ha dado la oportunidad para que estos candidatos puedan pugnar en una elección, tienen que reconocer que el pueblo está exigiendo unidad y que no volvamos al proceso retrógado al que nos estaban llevando, donde nos querían hacer pagar 500 años de opresión», expresó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

El líder cívico consideró que el hecho de que la presidenta Jeanine Áñez sea también candidata ha tergiversado el proceso de recuperación de la democracia en el país. «Seguimos en pie de la lucha por la democracia, algo que le costó la gente para volver a ganar su libertad y lamentablemente las autoridades que entraron a dar solución, a llamarnos a una elección, entraron a ser parte del problema. Al no cumplir completamente, al haber querido entrar a pugnar en las elecciones hicieron que esto se desvirtúe, que pierda credibilidad, que todas las actitudes de trabajo que el pueblo necesita ver, sean cambiadas como parte de la campaña», lamentó.

Consideró que las acciones del Gobierno solo están haciendo más campaña a favor del MAS. «En vez de trabajar en pro de la salud y de la gente, (el Gobierno) se ha olvidado, continúa haciendo campaña, está perdido en el tiempo y el espacio, y el que está sufriendo es el pueblo boliviano. A nosotros, la sociedad civil nos corresponde volver a tomar la batuta y enfrentar a este Gobierno y al anterior Gobierno porque queremos libertad, democracia, crecimiento y pujanza que es lo que siempre hemos buscado como bolivianos, como cruceños», enfatizó.

Calvo también criticó al Movimiento Al Socialismo, principalmente a la presidenta del Senado, Eva Copa, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, por frenar leyes importantes para atender las necesidades de la población en medio de la pandemia. «Están haciendo y deshaciendo como parlamentarios, están retrasando procesos importantes para restar estabilidad, tenemos $us 1.700 millones parados y no están tratando las leyes, están abonando el terreno, están trabajando políticamente», expresó.

«Santa Cruz tiene que llevar la batuta y no vamos a parar, no podemos dejar que nuestro sector productivo caiga, que nuestras empresas importadores y exportadoras vayan cayendo, no podemos dejar que la gente siga sufriendo hambre», sentenció al anunciar que convocará a una reunión con los sectores para definir las medidas a tomar.

Si bien dijo estar consciente de que no es el momento de salir a las calles y parar la región, porque el país vive un momento difícil por la pandemia, aseguró que se van a definir medidas con los sectores sociales y productivos para dar pelea por la democracia. «Las pititas son una forma de expresarnos para hacer saber que el pueblo está listo para oponerse nuevamente a que vuelva la dictadura (…) vamos a pelear para que no haya elecciones. Tienen que haber elecciones pero cuando nos den seguridad para que todos puedan participar, es muy fácil convocar a las elecciones entre políticos que tienen intereses», puntualizó.

El Comité pro Santa Cruz difundió ayer este video, luego de una reunión que tuvo con diferentes sectores sociales.

