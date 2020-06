Claure: «Preocupa la falta de visión y liderazgo en nuestro fútbol»

El presidente de Bolívar Marcelo Claure mostró ayer su preocupación por la “falta de visión y liderazgo que existe en nuestro fútbol”. El empresario reaccionó así después de que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) César Salinas amenazó con sanciones de Conmebol a los dirigentes que no participen en la licitación para adquirir los derechos de televisión por los próximos cuatro años.

“Leo las declaraciones de Salinas y (Freddy) Téllez (ex director ejecutivo de la FBF) y es realmente preocupante la falta de visión y liderazgo que existe en nuestro fútbol. Se dedican a tratar de manchar y destruir una propuesta que beneficia a todos los clubes”, se lamentó el paceño, desde Colorado, Estados Unidos.

El sábado, Salinas advirtió a los dirigentes de los clubes que crearán una empresa para administrar sus derechos de imagen que “si van por su lado, la Conmebol intervendrá. No le tembló la mano para suspender a (Lionel) Messi”.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Si fueran líderes con buenas intenciones verían cómo apoyar lo que quieren los clubes serios en Bolivia y así poder salir de esta crisis e ir hacia adelante para mejorar la triste realidad que vivimos o por lo menos traer alternativas válidas que ayuden a los clubes”, criticó Claure en sus cuentas de las redes sociales.

Después, el titular de la Academia se dirigió directamente a Salinas: “César, todos los clubes te ofrecimos nuestro apoyo y te pedimos que traigas un plan serio. Ya son dos meses y no tenemos nada. No sabemos cuándo comenzamos a jugar, no sabemos cuánto dinero podemos contar por la Tv, hay clubes que están mal financieramente. ¿Cuál es el plan? Si lo hay, debe ser un gran secreto porque nadie lo conoce”.